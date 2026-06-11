Более 7 миллионов тенге украли у пассажира во время полета на самолете

Злоумышленники на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Шымкент — Астана, воспользовались невнимательностью потерпевшего и тайно похитили 7,6 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли кражу, становлены и задержаны двое иностранцев.

Задержанные лица дали признательные показания, они арестованы, также они проверяются на причастность к другим преступлениям.

Благодаря профессионализму стражей порядка похищенные деньги возвращены владельцу.

Департамент полиции на транспорте напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности во время поездок, не оставлять без присмотра личные вещи, документы и денежные средства, а также внимательно следить за их сохранностью.