На рынке Алматы выявили более 13 тысяч нелегальных куриных яиц

Фото: Минторговли

В ходе проверки рынка «Барыс-IV» специалисты ветинспекции обнаружили куриные яйца без ветеринарных сопроводительных документов, надлежащей маркировки и специальной упаковки. Из незаконного оборота было изъято в общей сложности 13 680 яиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли



На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 1 297 500 тенге.



Согласно правилам, изъятые яйца были вывезены на городской скотомогильник и помещены в «яму Беккера» и законсервированы биотермическим методом.



После выявления нарушений с руководителями организаций оптовой и розничной торговли проведена разъяснительная работа по соблюдению ветеринарно-санитарных требований. Также направлены официальные письма о запрете реализации продукции, незаконно ввезённой из других стран.