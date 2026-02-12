С начала года около 300 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Республики Казахстан выполнили парашютные прыжки. Из них 196 — солдаты срочной службы, впервые допущенные к десантированию, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Прыжки выполнялись с высоты 800 метров из вертолёта Ми-17 с использованием людских парашютных систем Д-6 4-й серии, предназначенных для учебно-тренировочных десантирований.

Парашютная подготовка является одним из ключевых элементов боевой учёбы десантников и важным этапом их профессионального становления. Она требует высокой физической подготовки, психологической устойчивости и строгого соблюдения мер безопасности.

Перед выполнением прыжков личный состав прошёл полный курс наземной подготовки, включая занятия на тренажёрах воздушно-десантного комплекса, отработку покидания воздушного судна, управления парашютом и действий в нештатных ситуациях. К десантированию военнослужащие были допущены после проверки уровня подготовки в установленном порядке.

Как отметил старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки войсковой части 32363 гвардии майор Данияр Абдрахманов, личный состав в полном объёме выполнил предусмотренные мероприятия и успешно справился с поставленными задачами.

Непосредственно перед посадкой в вертолёт был проведён дополнительный инструктаж по мерам безопасности. После приземления военнослужащие приступили к выполнению тактических задач на местности в рамках плана боевой подготовки.