Военнослужащие СГО весеннего призыва приняли присягу

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в воинских частях Сил особого назначения Службы государственной охраны Республики Казахстан проведен ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих срочной воинской службы весеннего призыва 2026 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих столичной воинской части состоялось у монумента «Отан қорғаушылар» г. Астана. Аналогичный церемониал проведен в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев  г. Алматы. На торжестве приведения к Военной присяге участвовали родные и близкие военнослужащих срочной службы.

Военнослужащие срочной службы СГО РК призыва I-2026 отобраны из всех регионов и городов республиканского значения.

Солдаты-срочники проходят службу в воинской части 0112 в г. Астана и воинской части 0111 в г. Алматы. До принятия присяги они прошли курс подготовки нового пополнения на полевых учебных центрах воинских частей.

Ритуал приведения к Военной присяге является одной из важнейших воинских традиций. Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину, безупречно выполнять обязанности воинской службы, добросовестно изучать военное дело, умело применять и беречь вверенное оружие и технику.

После принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к выполнению задач, выполняемых личным составом Сил особого назначения СГО РК, в частности, к охране эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан, сопровождению протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Военнослужащим срочной воинской службы Сил особого назначения Службы государственной охраны РК может стать гражданин страны в возрасте от 18 до 27 лет, рост от 180 до 195 см, образование не ниже среднего, физически здоровый. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

Прохождение срочной службы в рядах СГО РК может стать для молодых людей социальным лифтом, возможностью дальнейшего карьерного роста. По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, а в дальнейшем стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы (к примеру, участие в программе «Срочники 2.0»).

