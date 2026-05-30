Сохраняют мир вдали от Родины

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев поздравил 69 миротворцев с возвращением:

– Вы с честью выполнили меж­дународную миротворческую миссию вдали от Родины и благополучно вернулись домой, продемонстрировали высокий профессионализм и оправдали доверие страны, высоко держали флаг Казахстана и сохранили верность военной присяге. Быть миротворцем – значит быть посланником мира!

Командир возвратившегося в страну подразделения подполковник Жанибек Нурланов в свою очередь рассказал о решае­мых военнослужащими в ходе выполнения миссии задачах.

– Среди них – патрулирование, выставление блокпостов и взаимодействие с местным населением. Также мы занимались обнаружением взрывоопасных предметов, их уничтожением и предупреждением местных жителей. Все поставленные задачи были полностью выполнены, – отметил Жанибек Нурланов.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Сухопутных войск ВС РК, личный состав Центра миротворческих операций Минобороны, родственники миротворцев и ветераны миротворческих миссий. Третий контингент в составе 154 казахстанских военнослужащих отбыл к месту прохождения службы в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Африке неделю назад.