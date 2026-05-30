Сохраняют мир вдали от Родины
Николай Николаев, Алматы
29 мая страна впервые отметила День миротворца. В честь этой даты в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась торжественная встреча второй группы второго Национального контингента Вооруженных сил Казахстана. В течение года они успешно завершили миротворческую миссию на Голанских высотах в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF). А всего с момента создания контингента миротворцев более 900 военнослужащих прошли службу в составе миротворческих миссий под эгидой ООН.