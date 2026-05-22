Начальник Генштаба проверил гарнизоны на востоке страны

Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе рабочей поездки первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Каныш Абубакиров оценил готовность органов управления, соединений и воинских частей к переходу на новую систему боевой подготовки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В соединениях и частях Абайского, Усть-Каменогорского, Ушаральского и Аягозского гарнизонов мобильные группы Генерального штаба изучили порядок организации боевой подготовки с учетом новых программ обучения и актуализированных нормативов по общевойсковым предметам.

Представители Департамента боевой подготовки и Управления по работе с сержантским составом проверили состояние военных объектов, учебных корпусов, стрельбищ и полигонов. В ходе инспекции складов ракетно-артиллерийского вооружения они изучили режим охраны, организацию мер безопасности, противопожарной и противодиверсионной защиты. Особое внимание уделили вопросам организации службы войск, техническому оснащению мест несения службы и обеспечению объектов средствами охраны.

Межведомственная группа детально ознакомилась с организацией работы по адаптации и обучению молодого пополнения. Профильные специалисты проверили состояние казарменного фонда, уровень медицинского обеспечения и организацию банно-прачечного обслуживания. Отдельно были рассмотрены вопросы оснащения и функционирования учебно-тренировочных объектов. С целью анализа морально-психологического состояния личного состава было проведено анонимное анкетирование молодых бойцов.

По его результатам генерал-лейтенант Каныш Абубакиров дал ряд указаний по усилению роли командиров в индивидуальной работе с личным составом, своевременному выявлению и решению проблемных вопросов.

Обратив внимание на необходимость качественного проведения сезонного обслуживания военной техники, начальник Генерального штаба лично выразил благодарность солдатам, показавшим лучшие результаты при ее переводе на летний режим эксплуатации.

В рамках поездки представители центрального аппарата провели  встречи и беседы с офицерами и военнослужащими гарнизонов. Были также организованы методические занятия с должностными лицами воинских частей, разъяснен порядок отчетности по боевой и физической подготовке в программном модуле «Бес қару», а также требования по ведению служебной документации.

По итогам рабочей поездки генерал-лейтенант Каныш Абубакиров дал ряд поручений по внедрению обновленных программ обучения, систем цифровизации, развитию учебно-материальной базы, обеспечению надлежащего технического состояния вооружения, военной техники и объектов инфраструктуры. Кроме того, поставлены задачи по усилению мер безопасности, улучшению условий службы и повышению качества всестороннего обеспечения личного состава.

