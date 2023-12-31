2 тыс. порций еды раздали пассажирам задержавшихся в Астане авиарейсов

Фото: Минтранспорта РК

В столичном аэропорту 30 декабря было запланировано выполнение 29 рейсов. Однако 21 рейс был задержан из-за погодных условий в столице, 8 рейсов были отложены. В данный момент в международном аэропорту Астаны свой рейс ожидают более 2500 пассажиров.

В этой связи министром транспорта РК Маратом Карабаевым создан оперативный штаб. Глава ведомства собрал в аэропорту представителей всех авиакомпаний. Представители оперштаба и авиакомпаний проводят разъяснительную работу и отвечают на актуальные вопросы.

Для пассажиров, которые ожидают свои рейсы, руководство Terminals Astana Airport Management раздало более 2000 порций горячей еды и напитков. Среди пассажиров, помимо взрослых, есть и дети. Для создания праздничного настроения Дед Мороз и Снегурочка играют с ними в игры, а также раздают новогодние подарки. Кроме того, перед пассажирами выступают столичные артисты.