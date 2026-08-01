Минтранспорта взял на особый контроль реконструкцию пункта пропуска «Сырым»

Фото: Минтранспорта

Министерство транспорта усилило контроль за ходом модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Ход работ проверило руководство ведомства во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, передает Kazpravda.kz.

Пункт пропуска «Сырым» считается одним из крупнейших грузовых переходов между Казахстаном и Россией и входит в международный автомобильный транспортный коридор. Его модернизация проводится в рамках поручений Главы государства по развитию приграничной инфраструктуры и увеличению транзитного потенциала страны.

«По итогам осмотра подрядной организации и ответственным службам поручено обеспечить необходимую концентрацию техники, рабочей силы и строительных материалов. Завершить модернизацию пункта пропуска необходимо до конца 2026 года без снижения требований к качеству и безопасности. Ход работ и соблюдение графика находятся на постоянном контроле Министерства транспорта», - сообщили в Министерстве транспорта.

Во время инспекции также рассмотрены вопросы организации движения грузового транспорта на подъездах к границе. Министерство поставило задачу синхронизировать строительство самого пункта пропуска, подъездных дорог и зоны ожидания для грузовых автомобилей, чтобы сократить очереди и время прохождения границы.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане продолжается программа модернизации 37 автомобильных пунктов пропуска на границах с государствами Евразийского экономического союза.