Девять вокзалов за один день открылись в пяти регионах Казахстана

Транспорт,Модернизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Обновление объектов реализовано в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, которая осуществляется по поручению Главы государства

Фото: пресс-служба Минтранспорта

29 июля после реконструкции открылись железнодорожные вокзалы сразу в пяти регионах страны: в Атырауской области — станции Макат, Сагыз и Доссор, в Алматинской области — станции Шамалган и Казыбек бек, в Карагандинской области — станции Дария и Мырза, в Кызылординской области — станция Сексеул и в Костанайской области — станция Железорудная, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Как отметили в министерстве, на всех объектах выполнен комплекс строительно-монтажных работ: обновлены несущие конструкции, кровля и фасады, заменены инженерные сети, проведена внутренняя отделка помещений, благоустроены прилегающие территории, установлены новая мебель и современное оборудование.

Железнодорожный вокзал станции Макат, построенный в 1966 году, после реконструкции увеличил площадь с 355,8 до 374,9 кв м. Через станцию курсируют 26 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Мангистау, Бейнеу, Астаной, Павлодаром, Семеем, Таразом, Шу, Шымкентом, Туркестаном, Кызылордой, Атырау, Кокшетау, курортом Боровое, Костанаем, а также с Российской Федерацией, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.

Вокзал станции Сагыз, построенный в 1973 году, реконструирован с увеличением площади с 249 до 348 кв м. Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, связывающих регион с Мангистау, Бейнеу, Уральском, Астаной, Павлодаром, Семеем, Таразом, Шу, Шымкентом, Туркестаном, Атырау, Кокшетау, курортом Боровое и Костанаем.

Железнодорожный вокзал станции Доссор, построенный в 1966 году, после реконструкции также увеличил площадь с 249 до 348 кв м. Через станцию курсируют 20 пассажирских поездов по направлениям Алматы, Тараз, Шу, Шымкент, Туркестан, Кызылорда, Атырау, Астана, Кокшетау, Костанай, а также в Российскую Федерацию, Республику Узбекистан и Республику Таджикистан.

При реконструкции всех трех вокзалов использовались материалы отечественного производства. Обновленные объекты соответствуют современным требованиям безопасности, доступности и комфорта, обеспечивая более высокий уровень обслуживания пассажиров.

Обновление объектов реализовано в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, которая осуществляется по поручению Главы государства. Программа направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, развитие транспортной инфраструктуры и создание комфортных условий на объектах железнодорожного транспорта.

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