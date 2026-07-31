В Минтранспорта отметили День работников железнодорожной отрасли

Транспорт,Общество

В Министерстве транспорта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников железнодорожного транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТ РК

Участие в нем приняли ветераны отрасли, работники железнодорожного транспорта, представители трудовых династий и руководители транспортной сферы.

Транспортная отрасль Казахстана объединяет 772 тысячи работников, из которых более 110 тысяч трудятся в сфере железнодорожного транспорта. Благодаря их ежедневному труду обеспечиваются бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки, транспортная связанность регионов и устойчивое функционирование экономики.

За последние пять лет объем продукции железнодорожной отрасли увеличился в 3,4 раза и по итогам текущего года, как ожидается, достигнет 3,3 трлн тенге. По поручению Главы государства продолжается масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Реализуются проекты по строительству железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар, Бахты – Аягоз и Дарбаза – Мактаарал, повышается пропускная способность магистралей, модернизируются 124 железнодорожных вокзала, обновляются локомотивный парк и подвижной состав.

Последовательно укрепляется транзитный потенциал страны. За последние пять лет объем железнодорожного транзита увеличился с 20 до 33 млн тонн. К 2030 году планируется довести этот показатель до 67 млн тонн, а к 2040 году — до 100 млн тонн. Это позволит укрепить позиции Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла Евразии.

Особое внимание уделяется повышению качества пассажирских перевозок. За последние годы обновлено более 650 пассажирских вагонов. Только в 2026 году планируется поставка 191 нового вагона. До 2030 года предусмотрено полное обновление пассажирского парка, что позволит заменить до 90 % действующих вагонов и значительно повысить уровень комфорта, безопасности и качества обслуживания пассажиров.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие железнодорожной отрасли ведомственными наградами Министерства транспорта были отмечены 27 специалистов отрасли. Нагрудным знаком «Құрметті теміржолшы» награждены 19 работников, Почетной грамотой Министерства транспорта — 7 работников, Благодарственным письмом Министерства транспорта — 1 работник.

Работникам железнодорожной отрасли выразили благодарность за преданность профессии, высокий профессионализм и вклад в развитие транспортной системы страны, поздравив их с профессиональным праздником. 

#праздник #железнодорожники #Минтранспорта

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