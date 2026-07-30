Два железнодорожных вокзала Туркестанской области открылись после реконструкции

Транспорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они оснащены современной мебелью и оборудованием

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В Туркестанской области завершена реконструкция железнодорожных вокзалов станции Арыс-2 и Тимур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, в ходе реконструкции на обоих вокзалах выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка зданий, модернизация инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, реконструкция перронов и благоустройство прилегающей территории. Вокзалы оснащены современной мебелью и оборудованием, оборудованы пандусами для маломобильных групп населения, а также новыми эвакуационными выходами в соответствии с требованиями пожарной безопасности. При выполнении отделочных работ использованы современные долговечные материалы казахстанского производства.

Вокзал станции Арыс-2, построенный в 2012 году, реконструирован с сохранением площади здания — 610 кв. м. Вокзал относится к III классу. Через станцию ежедневно проходят 24 пассажирских поезда, обеспечивающих сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Кокшетау, Курортом Боровое, Кызылордой, Атырау, Петропавловском, Мангистау, Актобе, Оралом, Шымкентом, Туркестаном и Шу, а также с Россией и Кыргызстаном.



Вокзал станции Тимур, также построенный в 2012 году, реконструирован с возведением нового одноэтажного здания площадью 490,5 кв. м. Вокзал относится к 2 типу. Через станцию ежедневно проходят 26 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Алматы, Астаной, Карагандой, Семеем, Петропавловском, Кокшетау, Курортом Боровое, Атырау, Актобе, Кызылордой, Таразом, Шу, Шымкентом и Туркестаном, а также с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.



Обновление объектов реализовано в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, которая осуществляется по поручению Главы государства. Программа направлена на повышение качества обслуживания пассажиров, развитие транспортной инфраструктуры и создание комфортных условий на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее после реконструкции открылись железнодорожные вокзалы сразу в пяти регионах страны: в Атырауской области — станции Макат, Сагыз и Доссор, в Алматинской области — станции Шамалган и Казыбек бек, в Карагандинской области — станции Дария и Мырза, в Кызылординской области — станция Сексеул и в Костанайской области — станция Железорудная. 

#Туркестанская область #реконструкция #Минтранспорта #вокзалы

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