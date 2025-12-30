20 дронов запустили в небо в Актобе

Закон и Порядок
47

Полицейские с их помощью предупредили горожан о мошенниках

Фото: Polisia.kz

Необычным и современным способом сотрудники полиции, прокуратуры и студенты высшего европейского колледжа предупредили жителей Актобе о мерах противодействия интернет-мошенничеству, сообщает Polisia.kz.

В рамках профилактической акции одновременно 20 дронов были задействованы в различных частях города. Беспилотные летательные аппараты осуществили профилактические полеты над парками и скверами областного центра.

Через встроенные громкоговорители дроны оповещали горожан о простых, но важных правилах защиты от мошенников, напоминая о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми лицами, не передавать персональные данные и коды подтверждения, а также не переводить денежные средства по сомнительным просьбам.

Использование дронов позволило охватить большое количество людей в местах массового пребывания населения.

С начала года в Актюбинской области зарегистрировано более одной тысячи фактов интернет-мошенничества. В связи с этим сотрудники полиции на постоянной основе проводят разъяснительную работу. Полиция призывает граждан сохранять бдительность, критически относиться к поступающей информации и при подозрительных ситуациях обращаться по номеру “102”.
 

#мошенники #профилактика #дроны

