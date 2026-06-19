20 июня в вузах Казахстана начинается прием документов от абитуриентов

Образование

Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 20 июня во всех вузах страны начинают работу приемные комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе образовательных грантов, могут с 20 июня подавать документы для зачисления на платной основе в выбранные вузы.

Для поступающих, претендующих на получение образовательного гранта, прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение.

Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov.

Напоминаем, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы – 65 баллов, в другие вузы – 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» – 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» – 70 баллов, по направлению подготовки «Право» – 75 баллов. При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» – не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа 2026 года.

В ведомстве отмечают, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, особенностей образовательных программ, условий обучения, проживания в общежитиях и другим вопросам, связанным с поступлением, абитуриентам рекомендуется обращаться непосредственно в приемные комиссии интересующих их вузов.

Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа.

#ВУЗы #документы #абитуриенты

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