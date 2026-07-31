Почти полмиллиона казахстанских детей получат помощь на подготовку к школе

На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда «Всеобуч» детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тысяч детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге.

Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше.

Помощь предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и предоставить соответствующие документы.