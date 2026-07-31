Почти полмиллиона казахстанских детей получат помощь на подготовку к школе

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда «Всеобуч» детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тысяч детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге.

Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше.

Помощь предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.📄

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и предоставить соответствующие документы.

#дети #подготовка #школа #помощь

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Выпуск меди возрастет
Задействованы возвращенные активы
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
В Приаралье газифицировано еще одно село
Завершить уборку в срок
Борьба за жизнь
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
Поединки без границ
«Для вас поет Алибек Днишев!»
После отпуска тоже есть жизнь
Симфония родных просторов
Чтобы лето было счастливым
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
Когда кость превращается в холст...
Феномен или легенда?
Ошибки – это часть обучения
Импрессионисты кочевого мира
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

550 иностранцев получили образовательные гранты в Казахстане
Гранты на подготовку кадров
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на самой пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]