Гранты на подготовку кадров

На 2026⁄27 учебный год в рамках государственного образовательного заказа в регионе выделено 15 600 грантов на подготовку кадров для технического, профессионального и послесреднего образования. Прием документов проходит с 25 июня по 29 августа через национальную образовательную платформу OQU. На сегодня подано свыше 5,5 тыс. заявлений.
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