Гранты на подготовку кадров

В Туркестанской области продолжается работа по развитию системы образования и подготовке востребованных специалистов в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Государственный заказ сформирован с учетом потребностей рынка труда, инвести­ционных проектов и запросов работодателей. Приоритет отдан техническим и рабочим специальностям, включая сельское хозяйство, строительство, инженерную инфраструктуру, IT, здравоохранение, туризм и сферу услуг.

По итогам прошлого года учебные заведения региона выпустили 12 619 специалистов, из которых 81% уже трудоустрое­ны. Реализация государственного заказа направлена на обеспечение качественной подготовки кадров и повышение уровня занятости выпускников.