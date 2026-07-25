Гранты на подготовку кадров

Образование
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

На 2026⁄27 учебный год в рамках государственного образовательного заказа в регионе выделено 15 600 грантов на подготовку кадров для технического, профессио­нального и послесреднего образования. Прием документов проходит с 25 июня по 29 августа через национальную образовательную платформу OQU. На сегодня подано свыше 5,5 тыс. заявлений.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестанской области продолжается работа по развитию системы образования и подготовке востребованных специалистов в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Государственный заказ сформирован с учетом потребностей рынка труда, инвести­ционных проектов и запросов работодателей. Приоритет отдан техническим и рабочим специальностям, включая сельское хозяйство, строительство, инженерную инфраструктуру, IT, здравоохранение, туризм и сферу услуг.

По итогам прошлого года учебные заведения региона выпустили 12 619 специалистов, из которых 81% уже трудоустрое­ны. Реализация государственного заказа направлена на обеспечение качественной подготовки кадров и повышение уровня занятости выпускников.

#Туркестанская область #Образование #гранты #подготовка кадров

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