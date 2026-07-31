550 иностранцев получили образовательные гранты в Казахстане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

В конкурсном отборе приняли участие 16 098 претендентов из 71 страны мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завершился конкурсный отбор в рамках государственной стипендиальной программы для иностранных граждан, включая лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. По итогам конкурса утвержден основной список из 550 стипендиатов на 2026-2027 учебный год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, программа реализуется с 2019 года и направлена на развитие международного академического сотрудничества, повышение привлекательности высшего образования Казахстана и привлечение талантливой молодежи из зарубежных стран для обучения в отечественных университетах.

В рамках программы на 2026 год предусмотрено:

✔ 490 грантов – для обучения по программам бакалавриата;

✔ 50 грантов – по программам магистратуры;

✔ 10 грантов – по программам докторантуры.

В конкурсном отборе приняли участие 16 098 претендентов из 71 страны мира. Значительную часть участников составили кандасы – лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан. Реализация программы для данной категории граждан способствует расширению доступа к качественному образованию в Казахстане и укреплению связей с исторической родиной.

«В реализации программы задействованы 27 казахстанских вузов, предложивших 886 образовательных программ. Наибольшее количество стипендиатов будут обучаться в Кокшетауском университете имени Ш.Уалиханова, Astana IT University, Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И.Сатпаева, Евразийском национальном университете имени Л.Н.Гумилева, Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и других высших учебных заведениях страны», – проинформировали в министерстве.

Кроме того, в текущем году существенно расширилась география участников программы. Если в 2025 году среди рекомендованных к обучению были представители 26 стран, то в 2026 году этот показатель увеличился до 49 государств. Наибольшую активность в подаче заявок проявили граждане Палестины, Индонезии, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Афганистана. Впервые в число стипендиатов вошли представители США, Италии, Германии, Мальдивской Республики и Республики Корея.

Реализация программы способствует укреплению международного имиджа Казахстана как образовательного центра Центральной Азии, расширению академического сотрудничества и привлечению иностранных студентов в отечественные высшие учебные заведения.

#Образование #МНВО #иностранцы #обучение #гранты

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