20 семей в Жангалинском и Акжаикском районах получили заветные ключи

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В этом году в ЗКО планируется приобрес­ти 758 квартир для очередников данной категории. На эти цели выделено 12,3 млрд тенге, в том числе из респуб­ликанского бюджета – 2,9 млрд тенге, за счет местного бюджета – 1,2 млрд тенге и 8,2 млрд – за счет ценных бумаг.

Между тем большинство строительных компаний региона были задействованы на возведении домов для пострадавших от паводка. Выступая в начале сентября на аппаратном совещании, руководитель областного управления строительства Алибек Антазиев отметил, что имеются риски невыполнения плана по приобретению квартир в ряде районов. Подрядчикам нужно усилить темпы строительства, при этом соблюдая гарантийные обязательства по качеству жилья, акиматам – обеспечить своевременное проведение закупочных процедур. Если жилье не будет выкуплено до 1 ноября, выделенные средства необходимо перераспределить.

В целом по ЗКО в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят свыше 31,2 тыс. человек, из них более 18,7 тыс. западноказахстанцев относятся к категории социально уязвимых, в том числе 4 245 многодетных семей.