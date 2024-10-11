20 семей в Жангалинском и Акжаикском районах получили заветные ключи

Статьи
4
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Поддержка семей из категории социально уязвимых – один из приоритетов государственной политики.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В этом году в ЗКО планируется приобрес­ти 758 квартир для очередников данной категории. На эти цели выделено 12,3 млрд тенге, в том числе из респуб­ликанского бюджета – 2,9 млрд тенге, за счет местного бюджета – 1,2 млрд тенге и 8,2 млрд – за счет ценных бумаг.

Между тем большинство строительных компаний региона были задействованы на возведении домов для пострадавших от паводка. Выступая в начале сентября на аппаратном совещании, руководитель областного управления строительства Алибек Антазиев отметил, что имеются риски невыполнения плана по приобретению квартир в ряде районов. Подрядчикам нужно усилить темпы строительства, при этом соблюдая гарантийные обязательства по качеству жилья, акиматам – обеспечить своевременное проведение закупочных процедур. Если жилье не будет выкуплено до 1 ноября, выделенные средства необходимо перераспределить.

В целом по ЗКО в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят свыше 31,2 тыс. человек, из них более 18,7 тыс. западноказахстанцев относятся к категории социально уязвимых, в том числе 4 245 многодетных семей.

#ЗКО #квартиры #новоселье #очередники

Популярное

Все
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Как измеряется валовое национальное счастье рассказала аналитический психолог
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной
Коммунальные беды «Энергетика»
В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто в ответе за ИИ?
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Труба пока не готова
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
Коммунальные беды «Энергетика»
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инк…
Кызылординский областной историко-краеведческий музей попол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]