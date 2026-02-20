Фото: МКИ

Аида Балаева ознакомилась с новым залом «Алтын Орда» в Национальном Центральном музее РК. Экспозиция посвящена одному из ключевых эпох истории по становлению казахской государственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Во время экскурсии заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК отметила важность глубокого и научно выверенного подхода к формированию музейных экспозиций, а также подчеркнула особое значение популяризации наследия Алтын Орды для будущих поколений.

Главная цель создания зала – ознакомление посетителей с историей и культурой Алтын Орды XIII-XIV веков, раскрытие ее роли как одного из истоков казахской государственности и укрепление исторического сознания общества.

В экспозиции представлено около 200 артефактов из фондов музея. Раздел городской культуры знакомит с предметами быта и ювелирными украшениями, а также фрагментами шелковых тканей парадной одежды высшей кочевой знати династии Чагатаев, найденными близ села Шенгельды в Алматинской области.

В разделе военного искусства представлены элементы вооружения. Блок о государственном устройстве того времени раскрывает систему управления Алтын Орды, генеалогию правителей и историческую преемственность с Казахским ханством.

В ведомстве отметили, что при формировании экспозиции использованы картографические материалы, фото-, видео- и аудиоконтент, а также современные музейные технологии, обеспечивающие наглядную и доступную подачу исторического материала. Общая площадь экспозиционного зала «Алтын Орда» составляет 370 квадратных метров.

Первыми посетителями зала станут алматинские школьники, которые получат возможность не только насладится духовной атмосферой музея, но и провести здесь тематические занятия.