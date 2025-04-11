Фото: Фонд «Самрук-Казына»

Дизайнеры, аниматоры, музыканты, креаторы и другие специалисты искусства и культуры будут создавать новые проекты для региона. Для этого в креативном хабе созданы все условия. Имеются театральные и выставочные залы, музыкальные и анимационные студии, студия звукозаписи, коворкинг-площадки и образовательные зоны.

Это уже третий хаб, открытый в стране при поддержке фонда, после Актобе и Петропавловска.

За последние четыре года от имени группы компаний фонда «Самрук-Казына» в ЗКО реализовано 16 социальных проектов на сумму 1,5 млрд тенге.

Инициатива реализована при поддержке Министерства культуры и информации, акимата Западно-Казахстанской области, фонда «Самрук-Қазына», а также компании «Karachaganak Petroleum Operating B.V.».