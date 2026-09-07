Подготовка к сезону завершается

На площадке СЦК
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В Казахстане завершается подготовка к отопительному сезону. На электростанциях продолжается ремонт оборудования, обновляются электрические и тепловые сети, формируются необходимые запасы топлива.

фото из архива «КП»

Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Ернар Хасенов.

По его словам, комитет и его территориальные департаменты постоянно контролируют качество ремонтных работ на объектах и соблюдение установленных сроков.

– В текущем году на электростанциях был запланирован ремонт девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На эти работы предусмотрено 384 миллиарда тенге, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. В нас­тоящее время ремонт продолжается на трех энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине, – привел данные спикер.

Также, по озвученной им информации, полностью завершен капитальный ремонт 50 единиц основного оборудования, включая четыре энергоблока, 28 котлов и 18 турбин.

Значительный объем работ выполнен и на объектах электросетей. В рамках подготовки к отопительному сезону завершен капитальный ремонт 17,1 тыс. км линий электропередачи и 404 подстанций. Ожидается, что по итогам ремонтной кампании средний уровень амортизации электростанций снизится до 52%, а электрических сетей – примерно до 65%.

Для оперативной подготовки энергетической инфраструктуры респуб­лики к отопительному сезону из резерва Правительства выделено 27,9 млрд тенге. Из них 12,7 млрд тенге направлено на ремонт и строительство источников теплоснабжения, 8,4 млрд тенге – на строительство и реконст­рукцию тепловых сетей, еще 6,8 млрд тенге – на реконст­рукцию электросетей.

Отдельное внимание уделяется сос­тоянию тепловых коммуникаций. В этом году на их ремонт и реконструкцию предусмотрено 196,8 млрд тенге. Всего планируется обновить 377 км теплотрасс, работы выполнены уже на 89%.

Параллельно ведется работа по формированию запасов топлива. На складах уже накоплено 4,2 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. К слову, это на два процента больше, чем в прошлом году. В целом же потребность коммунально-бытового сектора и населения в угле определена в объеме 7,3 млн тонн. Для прозрачности его поставок и оперативного мониторинга разработана Единая цифровая платформа с элементами искусственного интеллекта и прогнозной аналитики.

– Чтобы обеспечить своевременную доставку угля, его движение от производителя до регионов находится на постоянном контро­ле, – сообщил Ернар Хасенов.

Одновременно в стране усиливаются меры по предупреждению пожаров в отопительный период. С 15 августа проходит республиканская профилактическая акция по пожарной безопасности. Специалисты проводят подворовые обходы, инструктажи, оказывают адрес­ную помощь населению, а также разъясняют правила безопас­ного использования отопительных и электрических приборов. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.

– В отопительный период особое внимание уделяется социально уязвимым категориям населения. Сегодня на учете состоит более 96 тысяч домов, в которых проживают такие граждане. Список корректируется в ходе подворовых обходов. Сейчас профилактическая работа проводится более чем в 36 тысячах домов, при этом 6,5 тысячи строений уже приведены в пожаробезопасное сос­тояние, – отметил глава отрас­левого комитета.

Продолжается установка датчиков, определяющих опасную концент­рацию газа и продуктов горения. За минувший отопительный сезон было установлено свыше 51 тыс. таких устройств, а с начала текущей профилактической акции – уже более 1 700. Следует отметить, что эта мера помогла предотвратить не одну трагедию.

– С момента внедрения этой прак­тики зафиксировано 67 случаев, когда благодаря датчикам удалось спасти от отравления угарным газом и гибели 288 человек, – отметил Ерлан Турегелдиев.

#брифинг #отопительный сезон #СЦК #Ернар Хасенов

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