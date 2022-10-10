Айгерим Ыланбаева. Фото предоставили ее родственники
Происшествия
22-летняя жительница Жанаозена оставила прощальное письмо и пропала

Полицейские Актау проводят поиски пропавшей без вести девушки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам родственников пропавшей 22-летней Айгерим Ыланбаевой, она ушла из дома вечером 7 октября.

Они рассказали, что после себя она оставила письмо, в котором просила ее простить.

Ее родные обратились с заявлением в полицию, которые в данный момент проводят ее поиски.

Если кто-либо владеет информацией о местонахождении Айгерим Ыланбаевой, просьба обращаться по телефонам: +7 701 923 2323, +7 708 729 3708.

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