2,2 млрд тенге выделили из резерва Правительства на теплосети Костанайской области

Правительство
136

В рамках реализации поручений Главы государства в регионах продолжается работа по модернизации энергетического и коммунального секторов для обеспечения населения бесперебойным тепло- и водоснабжением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На завершение реконструкции теплосетей в Костанайской области из резерва Правительства выделено порядка 2,2 млрд тенге. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Средства направлены на ремонт объектов теплоснабжения городов Костаная, Житикары, Аркалыка и водоснабжения Рудного.

Так, на реконструкцию главного паропровода ТЭЦ г. Костанай направлено 188 млн тенге. Этот объект был введен в эксплуатацию в 1955 году. Последний частичный ремонт паропровода проводился в 2012 году. Модернизация позволит повысить надежность работы ТЭЦ в зимний период.

В г. Житикара было выделено 389 млн тенге на ремонт теплосетей в 11 микрорайоне, 269 млн – по ул. Ы. Алтынсарина и 205 млн – по ул. Жибек Жолы. Данные теплосети охватывают значительные массивы городской застройки, включая 183 многоквартирных дома, 2,5 тыс. малоэтажных домов. Общее количество потребителей тепловой энергии составляет 15,5 тыс. абонентов. В целом протяженность тепловых сетей города составляет 78 км, из них магистральных – 7,53 км.

Также работы ведутся в г. Аркалык, где на реализацию третьей очереди проекта по реконструкции тепловых сетей направлено порядка 645 млн тенге. Согласно расчетам на 2025 год планируется обновить 1,6 км сетей из общей протяженности почти 10 км. К данной сети подключено 300 абонентов, включая общеобразовательную школу.

Проект по реконструкции системы водоснабжения г. Рудный профинансирован на 500 млн тенге. В частности, средства пойдут на модернизацию фильтровальной станции №2 города, которая была введена в эксплуатацию в 1978 году. Проект обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение города Рудный, поселков Качар и Горняцкий, а также промышленных объектов – всего более 122 тыс. человек, а также стабильное прохождение отопительного сезона.

#модернизация #теплосети

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Сохранить для потомков
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
Весь ствол в затейливых узорах
При полном достатке топлива
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Делегацию из Австрии приняли в Правительстве РК
Правительство выводит на новый уровень взаимодействие с МФО
Казахстан укрепляет экономическое партнёрство с Европейским…
Цифровой штаб утвердил модель Стратегии Digital Qazaqstan

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]