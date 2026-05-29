Правительство утвердило Комплексный план развития ветеринарии

Комплексный план направлен на обеспечение охраны здоровья населения от заболеваний, общих для животных и человека, а также на защиту животных от болезней и укрепление ветеринарно-санитарной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных на расширенном заседании Правительства 10 февраля 2026 года, по созданию качественной системы ветеринарной безопасности для устойчивого развития животноводства, Правительством РК утвержден Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Благодаря системным мерам Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных болезней животных, включая ящур, африканскую чуму лошадей, африканскую и классическую чуму свиней. Это позволило расширить экспортный потенциал отечественной продукции животноводства», — отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.

Ключевыми приоритетами Плана станут вопросы по борьбе с особо опасными болезнями животных, повышение заработной платы ветеринарным специалистам, улучшение материально-технической базы веторганизаций, расширение экспортных поставок и защита внутреннего рынка, укрепление лабораторного контроля, внедрение прослеживаемости на всех этапах (от рождения до реализации продукции), масштабирование цифровизации в области ветеринарии и развитие ветеринарной фармацевтической промышленности. На сегодня в стране 21 завод производит ветеринарные препараты.

Для охраны территории Казахстана от особо опасных болезней животных и сохранения эпизоотического благополучия страны, а также защиты внутреннего рынка от продукции, не соответствующей техническим регламентам, на приграничной территории функционируют 67 ветеринарных контрольных постов. Так, в 2025 году при перемещении через границу Казахстана государственными ветеринарно-санитарными инспекторами при импортных, экспортных и транзитных операциях досмотрено порядка 60 тыс. автотранспортных средств, перевозивших более 700 тыс. тонн животноводческой продукции.

В рамках цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных» уже разработаны и внедрены новые функционалы, позволяющие направлять первичные и достоверные данные напрямую в автоматическом режиме в основные информационные системы. Среди них мобильное приложение ISZH-MOBILE, TortTulik.

В рамках обеспечения прослеживаемости животноводческой продукции по принципу от «фермы» до «стола» реализуется модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», в который подключены объекты убоя, внутренней торговли, лаборатории. Проводится работа по поэтапному подключению к модулю объектов общественного питания. Вся проводимая работа по цифровизации и автоматизации процессов будет продолжена в рамках Комплексного плана.

Кроме того, к 2030 году ожидается обновление и пополнение на 80% материально-технического оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций МСХ, фонд оплаты труда для сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов вырастет от 1,5 до 2,5 раза.

Предполагается, что реализация мероприятий Комплексного плана позволит повысить уровень ветеринарно-санитарной безопасности, обеспечить стабильную эпизоотическую ситуацию, усилить лабораторную базу с расширением области аккредитации, укрепить государственный контроль за ввозимым и реализуемым внутри страны подконтрольным грузом, а также расширить экспортную возможность сельхозтоваропроизводителей страны.