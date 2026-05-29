В ЗКО обновляют стратегические объекты ЖКХ: проекты МЭКС проверил Канат Бозумбаев

Правительство

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с реализацией проектов Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В регионе ведется масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Реализуются проекты в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Один из ключевых объектов модернизации – АО «ЖайыкТеплоЭнерго», обеспечивающее жителей Уральска теплом и горячим водоснабжением. Сейчас предприятие находится в «красной зоне» риска. В рамках модернизации до 2029 года планируется снизить уровень износа с 83% до 60% и перевести объект в «желтую зону».

Параллельно продолжается реконструкция тепломагистрали №7 протяженностью 1,8 км с уровнем износа 65%. Канат Бозумбаев поручил обеспечить строгий контроль качества строительно-монтажных работ. ТЭЦ обеспечивает теплом 24 бюджетные организации и 130 жилых домов. Реализация проекта позволит снизить износ сетей, повысить пропускную способность системы и сократить эксплуатационные расходы.

Следующим объектом стала канализационная насосная станция КНС №29 в поселке Зачаганск, где уже выполнено 40% строительно-монтажных работ. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. После завершения модернизации к концу 2027 года станция сможет перекачивать до 14 700 кубометров сточных вод в сутки, что повысит надежность системы водоотведения и позволит подключать новых абонентов.

Далее вице-премьер посетил комплекс городских электрических сетей ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания». Здесь реализуется трехэтапный проект модернизации 138 километров электрических сетей. На сегодняшний день два этапа уже завершены, работы на третьем продолжаются.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что сохранение текущих темпов модернизации позволит решить системные проблемы коммунальной инфраструктуры региона и повысить надежность энергоснабжения. Благодаря проводимой работе уровень износа электрических сетей в области уже снижен с 82% до 75,4%.

Особое внимание в ходе поездки уделено поддержке отечественных производителей. В проектах используются казахстанские железобетонные опоры, кабельно-проводниковая продукция, металлоконструкции, трансформаторные подстанции, полиэтиленовые трубы и другое оборудование. По отдельным объектам доля казахстанского содержания достигает 80–99%.

По состоянию на 29 мая на электронной платформе МЭКС по Западно-Казахстанской области зарегистрированы 38 проектов на сумму 113,7 млрд тенге. В активной стадии реализации находятся 10 пилотных проектов общей стоимостью 21,9 млрд тенге.

