Массовое отправление подростков произошло в зоне отдыха «Туран», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Жамбылской области

21 января около 22:40 в Меркенскую райбольницу из зоны отдыха «Туран» доставили 22 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, прибывших из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе.

У 21 из них предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии. Один обратился по поводу травмы ноги.

Для установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований.

По данному факту проводятся соответствующие проверочные мероприятия.

Происшествие зарегистрировано 21 января в Меркенском районном отделе полиции. По результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.

По поручению акима области Ербола Карашукеева на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов, проведено заседание оперативного штаба.

Все дети находятся под медицинским наблюдением, со стороны компетентных органов принимаются необходимые меры.

«В указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как лёгкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведён медицинский осмотр – признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются», – говорится в публикации.

В настоящее время 21 из 22 детей были отпущены. Один подросток в связи с травмой ноги госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.