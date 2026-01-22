Более 20 подростков экстренно госпитализировали в Жамбылской области

Происшествия
28
Дана Аменова
специальный корреспондент

Массовое отправление подростков произошло в зоне отдыха «Туран», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат  

Фото: акимат Жамбылской области

21 января около 22:40 в Меркенскую райбольницу из зоны отдыха «Туран» доставили 22 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, прибывших из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе.

У 21 из них предварительный диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии. Один обратился по поводу травмы ноги.

Для установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований.

По данному факту проводятся соответствующие проверочные мероприятия.

Происшествие зарегистрировано 21 января  в Меркенском районном отделе полиции. По результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.

По поручению акима области Ербола Карашукеева на место происшествия выехали заместители акима области Айжан Есмагамбетова и Серик Салемов, проведено заседание оперативного штаба.

Все дети находятся под медицинским наблюдением, со стороны компетентных органов принимаются необходимые меры.

«В указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как лёгкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведён медицинский осмотр – признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются», – говорится в публикации.

В настоящее время 21 из 22 детей были отпущены. Один подросток в связи с травмой ноги госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

#акимат #отравление #госпитализация #Жамбылская область #спортсмены

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Новые легенды создают дети
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Творческий дождь
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
Чтобы город жил в тепле
В крепкой связке с производством
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Опыт врачей и точность технологий
Путь народа – путь человека
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Минэнерго создало спецкомиссию для расследования инцидента …
60 человек погибли при пожаре в ТЦ в Пакистане
Мощная песчаная буря обрушилась на Ливию
Мощные наводнения парализовали Тунис

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]