24 медали выиграл Казахстан за день на международном турнире по боксу

Третий соревновательный день проходит в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские боксеры успешно выступили в четвертьфинале международного турнира "Кубок Елорда". В полуфинал соревнований вышли 24 боксера РК, тем самым гарантировав себе как минимум бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Полуфиналистами стали Асхат Жусупов (48 кг), Али Тохтаров (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Карим Серкебаев (54 кг), Даулет Молдашев (54 кг), Тимур Кабдешов (54 кг), Жандаулет Сарсенбаев (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Адилет Курметов (60 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Жандос Кыдыралиев (63,5 кг), Алмат Абдуали (63,5 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Бахтияр Смагулов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Темирхан Тезек (71 кг), Аман Конысбеков (71 кг), Армат Арманулы (75 кг), Азамат Бектас (75 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг).

Всего от Казахстана в полуфинал турнира вышли 31 боксер.

На втором месте по этому показателю Узбекистан, у которого 5 боксеров пробились в 1/2 финала.

Замыкает тройку Индия, делегировавшая в полуфинал четырех представителей.