2,4 млрд тенге направили на реконструкцию больниц в Жамбылской области

Правительство
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Речь идет о многопрофильных центральных больницах в Меркенском и Таласском районах 

Фото: пресс-служба правительства

В соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане продолжается реализация проектов, направленных на повышение качества жизни населения и развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрена реконструкция межрайонных многопрофильных центральных больниц в Меркенском и Таласском районах Жамбылской области. На эти цели из Специального государственного фонда выделено 2,4 млрд тенге.

Так, часть возвращенных активов направлены на реконструкцию Таласской многопрофильной центральной районной больницы. Объем предусмотренных средств составляет 2,3 млрд тенге.

Кроме того, на ремонт приемного отделения Меркенской многопрофильной центральной районной больницы предусмотрено 144,9 млн тенге. Строительные работы находятся на завершающей стадии. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

В целом в 2025 году из Специального государственного фонда на реализацию четырех объектов здравоохранения в Жамбылской области направлено 2,8 млрд тенге.

Ранее сообщалось о строительстве двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах. Каждая из них рассчитана на 45 посещений в сутки.

#деньги #Правительство #больницы #госфонд

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