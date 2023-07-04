24 тонны бензина незаконно пытались вывезти из Казахстана

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Вывоз бензина и дизтоплива из Казахстана запрещен.

Фото пресс-службы КГД МФ РК

На таможенном посту «Казыгурт» задержан узбекистанец, пытавшийся незаконно провезти через границу 24 тыс. литров бензина марки АИ-92 под видом другого товара, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

По данным Департамента госдоходов по Туркестанской области, при проведении контроля на таможенном посту «Казыгурт» был задержан водитель грузовика – гражданин Республики Узбекистан, перевозивший добавку для автотоплива. Его проверили на соответствие товара с документами.

«В ходе осмотра установлены 24 пластмассовые емкости объемом по 1000 литров. Запах содержимого был похож на бензиновое топливо, что и вызвало подозрение», – говорится в сообщении.

«Сотрудники поста направили образцы в таможенную лабораторию, где было подтверждено, что вещество является бензином марки АИ-92. По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 103,5 тыс. тенге с  конфискацией товара», – проинформировали в КГД.  

Напомним, в данное время действует запрет на вывоз с территории Казахстана автотранспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

#Узбекистан #граница #бензин #нарушение #топливо

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