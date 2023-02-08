В Казахстане вводят запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

В Казахстане на 4 месяца вводят запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов всеми видами транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

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«Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков, экспедиторов, таможенных представителей и других заинтересованных лиц, что в соответствии с совместным приказом «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» вводится запрет на вывоз сроком на 4 месяца с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2710, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)», – говорится в сообщении КГД.

Совместный приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«В этой связи при осуществлении деятельности по вывозу указанных товаров за пределы Республики Казахстан просим обратить внимание на необходимость соблюдения указанного запрета», – отметили в комитете.

Ранее в Казахстане продлили запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива еще на 6 месяцев.