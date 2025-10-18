Фото: акимат Астаны

В День Республики, 25 октября в Астане состоится торжественное закрытие летнего сезона забегов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

"Закрытие летнего сезона отметят традиционным забегом на дистанции 5 и 10 километров. Мероприятие состоится в Триатлон парке", - говорится в сообщении.

Регистрация - в 07:30–08:30, старт - в 09:00. Планируется участие около 2000 человек. Среди финишировавших будет разыграно 10 велосипедов.

Организаторы призывают астанчан и гостей города поддержать здоровый образ жизни и стать частью этого большого спортивного праздника.