Атырауский пожарный протащил 165-тонный вагон

Протащив вагон на расстояние 9 метров, он превзошел собственное достижение

Фото: кадр из видео /24.kz

Пожарный из Атырауской области Ерсейт Бралин вновь установил рекорд Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Командир отделения пожарной части №7 Курмангазинского района протащил железнодорожный вагон весом 165,2 тонны на расстояние 9 метров, превзойдя собственное достижение.

Предыдущий рекорд силач установил в 2024 году, когда сдвинул вагон массой 94 тонны.

Ерсейт Бралин совмещает службу в противопожарной службе с профессиональным спортом. Он является мастером спорта Казахстана по пауэрлифтингу, чемпионом мира, Азии и Казахстана, а также призёром международных соревнований.

Своим достижением пожарный в очередной раз доказал, что упорство, дисциплина и регулярные тренировки позволяют добиваться результатов не только в профессии, но и в спорте, отмечает телеканал.