На пресс-конференции в Правительстве заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев рассказал о работе в рамках реализации поручений Главы государства, проводимой в социальной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По его словам, особое внимание уделяется поддержке уязвимых категорий граждан: с начала года пенсионные выплаты выросли на 8,5%, средний размер пенсии составил 180 тыс. тенге, а общий объем расходов на эти цели превысил 4 трлн тенге. АСП получают 245 тыс. казахстанцев на сумму 16,2 млрд тенге.

«Глава государства поставил перед Правительством задачи по улучшению качества жизни, защите уязвимых слоев населения и формированию социальной инфраструктуры. В этом направлении проводится комплексная работа. Сегодня государство полностью выполняет свои социальные обязательства. Более половины бюджета расходуется на эту сферу. Если остановиться на некоторых категориях, то, что касается поддержки семей с детьми, с начала года пособия для 1,2 млн семей с детьми были увеличены на 6,5%. На это из республиканского бюджета выделено 870 млрд тенге, что примерно на 17% больше по сравнению с 2024 годом», — сказал вице-премьер.

Заместитель Премьер-министра отметил, что вопрос повышения заработной платы остается актуальным для многих граждан. По его словам, средняя зарплата в стране увеличилась и достигла 423 тыс. тенге. Рост минимальной заработной платы, как уточнил он, способствовал повышению доходов 600 тыс. гражданских служащих.