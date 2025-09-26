252 года посвящено стальной магистрали

Железная дорога в Казахстане – это не просто транспортная артерия, а часть истории страны. Для многих железнодорожников профессия стала делом всей жизни, которое передается от отца к сыну, от матери к дочери. Ярким примером такой преемственности является динас­тия Коктеубаевых из Актау, чей общий трудовой стаж насчитывает 252 года.

Глава династии – Болат Коктеубаев. С его жизненного пути и началась история железнодорожной семьи. Сегодня динас­тия Коктеубаевых объединяет 14 человек, представляющих сразу три поколения, – это дедушка и бабушка, отец, внук, брат, четыре сестры, три зятя, племянник и сноха. Все они так или иначе связали свою жизнь с железной дорогой и внес­ли личный вклад в развитие отрасли.

Работают Коктеубаевы в филиале АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Мангис­тауское отделение магист­ральной сети», которое обслуживает инфраструктуру всей области. Это эксплуатация станций Бейнеу, Жана­озен, Болашак, модернизация железно­дорожных путей, установка ограждений и строительство модульных зданий. Благодаря таким династиям, как Коктеубае­вы, бесперебойное движение поез­дов в регионе обеспечивается каждый день.

В течение двух с половиной столетий представители династии неоднократно удостаивались высоких наград и благодарностей. На счету Коктеубае­вых – 12 знаков отличия и почетных грамот, среди которых нагрудные знаки «Қазақстан темір жолының 120 жылдығы», «Қазақстан темір жолы ҰҚ АҚ 25 жылдығы», юбилейные медали «Маңғыстау темір жолының дамуына қосқан үлесі үшін 50 жыл» и «60 жыл», а также награды «Кәсібі бойынша үздік», «Қазақстан полиция­сы 30 жыл» и другие.

Такая оценка – признание не только личных заслуг, но и целой династии, которая внесла весомый вклад в развитие железнодорожной отрасли Мангис­тау. Недаром Коктеубаевы считаются одной из лучших трудовых династий Казахстана.

Особое место в этой семье занимает Марлен Жеткизгенович Коктеубаев.­ Сегодня он продолжает трудиться в филиале АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Мангистауское отделение магистральной сети», где зарекомендовал себя как грамотный специалист и ответственный работник. Его коллеги отмечают, что именно он стал инициа­тором внедрения новых подходов к организации труда и наставничества для молодежи.

Марлен Жеткизгенович активно помогает молодым специалистам осваи­вать профессию, делится опытом и знаниями. В семье его считают человеком, который умеет объединять поколения, – он уважает труд старших и вдохновляет младших, показывая личным примером, что железная дорога требует настоящей преданности делу.

Асет Коктоубаев — сотрудник транспортной полиции, участвовал в спасении людей при авиакатастрофе

Сегодня и младшее поколение семьи выбирает железную дорогу. Для них профессия родителей и дедов – это не только стабильная работа, но и возможность почувствовать сопричастность к важному делу, от которого зависит жизнь и безопасность тысяч пассажиров.

– Железная дорога всегда была и остается частью нашей жизни. Для нас это не просто работа, а судьба, – говорят представители династии. – Мы гордимся, что можем внести свой вклад в общее дело и сохранить преемственность поколений.

Для Мангистауской области Коктеу­баевы стали настоящим символом преданности профессии. Их трудовая династия – это живая летопись казахстанских железных дорог.

