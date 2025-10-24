Это одна из тех семей, где профессия больше чем работа: она превратилась в призвание и семейную традицию, передающуюся из поколения в поколение.

В 30-х годах прошлого века в период индустриализации, когда в Центральном Казахстане появлялись крупные города – Караганда, Балхаш, Жезказган – и прокладывались первые стальные магистрали, Кенжеш Бурлинов первым в семье надел железнодорожную форму. Он посвятил себя очень важной работе – обеспечению безопасности движения грузовых поездов.

На его долю выпали тяжелые годы Великой Отечественной войны. Стояла задача снабжать армию всем необходимым, быст­ро продвигать поезда с войсками, военными и оборонными грузами, а также обеспечивать транспортом предприятия и учреждения, эвакуированные в Казахстан и рес­публики Средней Азии. По магист­рали сквозь метели и палящий зной шли эшелоны на фронт и в тыл. Любое промедление в годы войны было равносильно трагедии. Для Кенжеша и его коллег дисциплинированность и ответственность были превыше всего. В случае необходимости они сутками оставались на работе, чтобы поезда шли бесперебойно.

Двое сыновей Кенжеша тоже пошли по стопам отца. Старший, Ермекбай Бурлинов, был начальником станции Киик Карагандинской области.

Младший, Балта, в 1956 году устроился на станцию Агадырь, начав свой путь в должности помощника слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 4-го разряда. Сначала ремонтировал локомотивы, а затем водил поез­да – был машинистом тепловоза.

В 1970–1980 годы железнодорожники Агадырского локомотивного депо успешно и досрочно выполняли государственные планы. «Одним из тех, кто несет знамя социалистического соревнования и своим трудом показывает пример коллегам, является слесарь ремонтного цеха Б. Бурлинов», – писала газета, вырезка из которой бережно хранится в семье.

Балта Кенжешевич зарекомендовал себя как человек-маяк своего времени. Он победитель социалистического соревнования, ударник коммунистического труда. Дневную норму часто выполнял на 125–130%, тем самым подавая пример и вдохновляя на трудовые свершения своих коллег. Балта Бурлинов более 30 лет отдал родному депо, став наставником для молодежи – многие из его воспитанников также стали передовиками труда.

Свою единственную любовь – Маскен – Балта Бурлинов тоже встретил на железной дороге. Она работала приемосдатчиком грузовых вагонов на станции Агадырь. В тяжелые послевоенные годы, когда не хватало рабочих рук, Маскен была одной из тех сильных женщин, которые первы ми осваивали мужские профессии. Железная дорога требовала стального характера и силы духа.

Маскен-әже посвятила транс­порту 31 год, отмечена медалью «За долголетний добросовестный труд».

Балта и Маскен Бурлиновы прожили вместе почти полвека. Они стали образцом преданности железнодорожному транспорту, своей профессии и рассказывали своим детям, а потом и внукам о важности железной дороги для жизни общества и экономики страны. Их дом был буквально пропитан звуками и ритмами дороги. Разговоры о стальных магистралях в семье Бурлиновых начинались за завтраком и не заканчивались даже в выходные. Неудивительно, что пример родителей вновь стал для их пяти детей определяющим при выборе профессии – двое сыновей и дочь пошли в железнодорожники.

Старший сын Балта и Маскен, Толеген Бурлинов, в 18 лет устроился в Агадырское локомотиворемонтное депо учеником слесаря-дизелиста. Он не понаслышке знал об этой профессии – часто бывал на работе отца, с интересом наблюдал, как мастерски слесари ремонтировали, собирали различные детали и налаживали узлы локомотива.

Вскоре освоил профессию машиниста и стал водить поезда. Ответственного, внимательного, грамотного железнодорожника включали в состав локомотивных бригад, которым доверяли тяжеловесные составы и перевозку пассажиров. Сорок лет он трудился на благо отрасли.

Средний сын, Мейрамбек, около десяти лет проработал водителем на Агадырской дистанции сигнализации и связи.

Дочь Балта и Маскен Бурлиновых, Рымкеш Абенова, тоже железнодорожница. До выхода на пенсию она работала дефектоскопистом в депо на станции Астана. Следила за исправ­ностью и надеж­ностью деталей электровозов.

Два ее сына связали свою судьбу с железной дорогой. Жансултан Абенов отвечает за техничес­кое состояние пассажирских вагонов. Он начинал грузчиком, слесарем, был бригадиром ремонтно-заготовительного отделения, а сейчас работает начальником отдела ремонта подвижного состава ЛВЧДР-9.

Алибек Абенов – главный специалист центральной станции связи филиала АО «НК «ҚТЖ».

Сын Толегена – Жанбулат Бурлинов – привнес цифровую жизнь в вековые традиции. Начал трудовую деятельность электромехаником 2-го разряда в цехе оперативной телефонной сети филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Главный центр управления связи». Он обеспечивал бесперебойную связь на АО «НК «ҚТЖ», в том числе первых руководителей, подключал новых абонентов, организовывал и проводил видеоконференции.

– С самого детства я ощущал неподдельную страсть к железной дороге. Каждый раз сердце мое замирало от волнения, когда я слышал гудок локомотива. Я проводил часы на станции, наблюдая за движением поез­дов, мечтая стать частью этого громадного механизма, который связывает города и людей. Когда наступило время выбирать профессию, не было сомнений, чем я буду заниматься всю свою жизнь. Родители поддержали меня в этом решении, – поделился Жанбулат Бурлинов.

В 2011 году молодой связист стал победителем ежегодной молодежной премии «Жас кәсіби маман». В 2012 году Жанбулат перешел в линейно-аппаратный цех (центральный) – на его плечи легла организация качественной и бесперебойной работы аналогового и цифрового оборудования, он отвечал за бесперебойную связь поездных диспетчеров, настройку и регулировку высоко­частотных каналов, систем, проверку работы сигнализации.

Жанбулат – один из тех, кто в ҚТЖ внедрял в эксплуатацию современные системы телекоммуникаций, контроля и управления сетями связи. Сегодня он главный менеджер филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Главный вычислительный центр», и в поле его деятельности – новейшие цифровые технологии, что служат для повышения надежности средств телекоммуникаций и информационной безопасности на железной дороге.

К настоящему моменту общий трудовой стаж династии составляет 178 лет, но это далеко не предел. У Балта и Маскен Бурлиновых 11 внуков и 12 правнуков. Есть среди них те, кто связан с железной дорогой либо в будущем видят себя в этой профессии.

– Мой сын Мансур мечтает продолжить дело семьи. Работа железнодорожника нелегка, дороге нужны люди образованные, сильные, решительные, выносливые. Железная дорога выбирает дисцип­линированных, умных и... романтичных людей, – улыбаясь, говорит Жанбулат Бурлинов. – И я горжусь, что сумел встать в их строй.

Сегодня фамилия Бурлиновых у казахстанских железнодорожников ассоциируется с профессионализмом, вызывает уважение. Ее представители отмечены многочисленными наградами и почетными грамотами. Нет сомнений, что дело Кенжеша Бурлинова будет жить еще много лет, а его потомки будут и дальше свои­ми трудовыми заслугами писать историю стальных магистралей.