За годы работы 20 победителей регионального этапа республиканского конкурса «Енбек жолы» в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» обучили 1253 молодых специалиста. Опытные наставники передали свои знания в самых разных профессиях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Больше всего учеников у победителя регионального этапа конкурса Алшына Алтыбаева из г. Алматы. За 50 лет своей трудовой деятельности в области механизации и цифровой трансформации аграрного сектора он обучил более 500 новых работников. Его опыт и авторитет высоко ценят на предприятии.

Более 100 специалистов получили знания от электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования станции 5 разряда Ришата Фастхутдинова из Костанайской области и руководителя бригады по выращиванию риса Гульсим Дарибаевой из Кызылординской области.

Нурлан Байбутинов из области Абай, Айдын Каирбеков из Актюбинского и Ерлан Сыздыков из Карагандинского регионов передают опыт в горно-добывающей и металлургической областях. За годы наставничества они обучили всего 73 новых специалиста.

98 специалистам в сфере образования помогли Жанат Керимбаев из Алматинской, Улмекен Ибраева из Жамбылской областей и Раушан Зайтбекова из области Жетысу.

Қоблан Метекесов из Западно-Казахстанской области и Дулат Курманбеков из области Улытау обучили 32 специалиста телекоммуникаций.

В сфере промышленности свой опыт молодежи передали Жексен Ажманов из Павлодарской, Асылтас Кабошева из Северо-Казахстанской областей и Александр Черных из г. Шымкент. Профессиональный опыт у них переняли 70 работников.

55 работников в сфере энергетики обучили Андрей Лисицын из Восточно-Казахстанской области и Дисембай Шайкенов из г. Астаны.

Также опытом в HR сфере со 104 специалистами поделились Несибельды Жусупова из Акмолинской, Алексей Савин из Мангыстауской и Мейрамгуль Жолаева из Атырауской областей.

Напомним, конкурс «Еңбек жолы» направлен на стимулирование производительного труда, популяризацию рабочих профессий среди молодежи и укрепление многолетних традиций рабочих династий.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях, по трем номинациям: «Лучшая трудовая династия» – выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград; «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет на момент предоставления документов для участия в конкурсе; «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет.

Региональный этап конкурса завершился в июле текущего года. В этом году местными исполнительными органами для участия в нем принято 505 заявок от претендентов из 17 областей и 3 городов республиканского значения. Определены 60 победителей по всем трем номинациям, которые представят свои регионы на республиканском этапе «Енбек жолы».

Лауреатов конкурса определит республиканская комиссия при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в состав которой войдут представители ведомства, депутаты Парламента РК, социальные партнеры, ОИПЮЛ «Мясо-молочный союз Казахстана» и Ассоциации строителей Казахстана.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Енбек жолы» планируется провести в декабре т.г. на мероприятии, посвященном закрытию Года рабочих профессий.