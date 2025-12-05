Дефицит и текучесть кадров

Столица Казахстана – это большой и сложный организм, каждый сбой в работе которого дает о себе знать многочисленными проблемами и сказывается на жизни людей. Поддерживать этот организм в рабочем состоя­нии – задача коммунальных служб, которой они занимаются круг­лосуточно.

Но, несмотря на важность, труд работников коммунальной сферы фактически не ассоциируется с престижем, высоким доходом или карьерным ростом. Дефицит и текучесть кадров обусловлены сезонностью работы и ее физи­ческой сложностью, низкой оплатой труда и отсутствием перспектив.

За комфортную городскую среду Астаны отвечает один из ключевых игроков на рынке коммунальных услуг – ТОО «Астана Тазалық», созданное в 2008 году. В марте 2024 года почти 2,5-тысячный коллектив убыточного на тот момент предприятия возглавил Замир Сагинов.

– Наше предприятие обслуживает около 40 процентов территории Астаны. Это более 200 улиц, включая магистральные, протяженностью 370 километров. Мы располагаем современной техникой – это высокопроизводительные вакуумные подметально-уборочные машины, тракторы, многофункциональная коммунальная техника нового поколения, всего порядка 430 единиц, – начинает рассказ об «Астана Тазалық» Замир Садыкович.

К слову, с ним мы знакомы еще с тех пор, когда он успешно руководил Национальным центром качества дорожных активов. Отдав дорожной сфере три десятка лет, сейчас он говорит, что никогда еще так много не работал, как в пос­ледние полтора года на новом ­поприще. И, забегая вперед, скажу: о Замире Сагинове в коллективе отзываются как о неравнодушном и предприимчивом руководителе, с приходом которого дела у предприятия пошли в гору.

Взять хотя бы головной офис ТОО: мало того, что его местоположение изначально отпугивает часть потенциальных сотрудников, так еще и здание, не принадлежащее компании, находилось в ветхом состоянии. Сейчас оно принято на баланс и отремонтировано.

– Вторая проблема заключается в том, что работа у нас сезонная: зимой людей не хватает, летом они не нужны, получается рваный график. Расценки на наши услуги были низкими. Все это приводило к убыткам. Мы пригласили аудиторскую компанию, которая после проведенного ­аудита дала нам рекомендации, в каком направлении двигаться. В первую очередь решили убрать непродуктивные расходы и, самое главное, оцифровать производственный процесс, – продолжает Замир Садыкович.

Цифровизация = дисциплина

Главное достижение 2025 года – внедрение системы электронного путевого листа Tazalike, когда выход водителей в рейс осуществляется посредством QR-кода, а также Автоматизированной системы медицинского осмотра для проведения обязательного предсменного и послесменного медосвидетельствования водителей. Кроме того, с помощью GPS-трекеров и специализированного программного обеспечения ведется контроль работы техники, а система Clockster позволяет вести учет рабочего времени сотрудников.

– Мы одними из первых в ­Казахстане внедрили электронный путевой лист и презентовали его на выставке Kaztraffic 2025. Это полностью казахстанская разработка. В системе видно, во сколько водитель выехал и заехал, как заправился, где и как работал. Плюс убрали очереди у медиков по утрам, – делится руководитель. – Водители открывают путевые листы QR-кодом или Face-ID. То есть никто не сможет пройти медосмотр вместо отгулявшего ночью сотрудника, а такие случаи бывали. Мы пытаемся максимально исключить человеческий фактор. Много было здесь воровства, особенно ГСМ. В прошлом году за счет введения электронного учета мы сэкономили миллион литров солярки, или порядка 300 миллионов тенге. При этом работ выполнили на семь миллиардов больше.

Генеральный директор признает, что пришлось применять жесткие меры. Были уволены порядка 40 водителей, несколько дел переданы в соответствующие органы. И эта работа продолжается.

– Все лазейки постепенно перекрываем. Даже дорожных рабочих переводим на электронный учет: во сколько пришел на работу, по своей зоне ходил или не ходил. Водители проходят мед­осмотр и после смены. А то они ведь зимой с сопровождением ездят, и никто их не проверяет. Теперь приучаем к дисциплине. Некоторые даже бастовали поначалу, 10–15 человек из руководящего состава, недовольные проводимой политикой, ушли. Но в прошлом году ТОО «Астана Тазалық» впервые вышло на прибыль. И мы смогли повысить зарплаты на 20–40 процентов, – делится достижениями Замир Садыкович.

Главный айтишник ТОО ­Арман Сыздыков, с которым нам удалось перекинуться парой фраз, подтвердил важность проводимых реформ.

– Мы добиваемся того, чтобы вся деятельность коммунальной службы централизованно управлялась посредством одного клика. Только представьте: ответственный руководитель будет способен оперативно реагировать на те или иные задачи при помощи гаджета, находясь в любой точке города, – рассказал он. И добавил: Я работал под руководством разных людей. И могу сказать: ­Замир Садыкович – новатор, идет в ногу со временем, и меня как исполнителя это радует.

Привлекать молодежь

и обеспечивать жильем

Самая большая проблема коммунальной сферы – привлечь высококвалифицированных специа­листов. Сказываются и сложный график, и неудобная локация, и низкий статус. Хотя сейчас у сотрудников неплохой соцпакет, есть страховка, организованы бесплатные развозка и горячее питание. Да и зарплаты достойные: водители в зимний период получают от 500 до 800 тыс. тенге на руки. Дорожные рабочие – порядка 250–300 тысяч. Но коллектив в основном возрастной, а нужна молодежь.

Благодаря поддержке акимата привели в порядок офис, выкупили и отремонтировали две производственные базы, и техника теперь будет стоять в теплых боксах, что добавит оперативности и маневренности действий. По городу переоборудовали десять специальных бытовых и комнат отдыха для дорожных рабочих. Теперь у них появилась возможность отдыхать в комфортных условиях в перерывах между сменами. Здесь можно вскипятить чай, разогреть еду, привес­ти в порядок рабочую форму и подготовиться к следующему выходу на линию.

– Наша задача – не только обеспечивать чистоту города. Мы хотим, чтобы каждый сотрудник чувствовал уважение к своему труду и имел возможность работать в нормальных человеческих условиях, – подчеркивает Замир Сагинов. – К большому сожалению, в глазах общества труд работников коммунальной сферы остается непрестижным, отсюда и пренебрежительное отношение к их очень трудной и невероятно важной работе. Это отношение нужно менять.

Профсоюз предприятия организует досуг, есть возможности для занятия спортом. Дети сотрудников могут отдохнуть по льготным путевкам в Бурабае, например, в этом году поправить свое здоровье смогли 250 детей.

В общежитии ТОО обустрое­ны 80 койко-мест и 10 квартир для семейных сотрудников, плюс есть еще временные общежития. И что самое главное, впервые за многие годы в компании решается жилищный вопрос! Так, подписан меморандум с Отбасы банком о предоставлении льготных ипотечных займов сотрудникам «Астана Тазалық», причем первоначальный взнос желающим помогает собрать компания. Уже порядка 20 человек подали заявки. Приоритет отдается рабочим специальностям.

Программа рассчитана на долгие годы, заверяет генеральный директор. Но в целом, если посмотреть на опыт других стран, то работникам коммунальной сферы квартиры должны выдаваться бесплатно, считает он.

– В Советском Союзе дворникам через пять лет работы давали квартиру. Вот такие программы нам нужны. Мы, конечно, пытаемся и будем решать квартирный вопрос, но предприятие на свои средства не может это осилить, – говорит Замир Сагинов.

Нужна круглогодичная занятость

Дефицит кадров, конечно, есть, это все-таки специфическая работа. Но сейчас в компании взят курс на омоложение коллектива, ведь это очень тяжелый труд.

– На холоде, жаре, под дождем и снегом – не каждый выдержит, – поддерживает наш разговор руководитель Сарыаркинского филиала ТОО Владимир Псяко. – По сравнению с другими городами в Астане чисто. Но жители к этому быстро привыкают и принимают как должное, не задумываясь, а кто доводит улицы города до блеска. Но многие все-таки понимают, что за такую работу надо уважать.

На этом месте Владимир Александрович уже более 30 лет, начинал еще в «Горкоммунхозе» мас­тером, прорабом, замначальника и начальником участка. Здесь, кстати, много таких, выросших с самых низов.

– Работа давно стала моим хобби, – признается он. – Даже когда приезжаю в другую страну или город, первым делом обращаю внимание на бордюры, тротуары, проезжую часть, ливневку, как все это обслуживается. Такая профессиональная деформация!

Но с одной стороны дефицит кадров, а с другой – курс на постепенное сокращение. Уже, например, благодаря автоматизации сократили порядка 200 вакансий. В итоге это дает экономию средств. И если сейчас ТОО обслуживает 40% территории Астаны, то и эта цифра будет уменьшаться.

– Город растет, но новые участки мы не берем, хотим сосредоточиться на главных магистралях и быть компактным предприятием, чтобы оперативно решать задачи по санитарной очистке, – говорит гендир. – В этом году на три миллиарда тенге приобрели новую технику, в итоге износ снизился до 60 процентов. На старые машины и люди не приходят работать, потому что она вечно ломается. Это тоже проблема, которую нам необходимо решать.

Из-за увеличения трафика в планах перенести основную часть работы на ночные часы. Если ранее ночью выходили лишь 50 дорожных рабочих, то сейчас уже 150, а планируется все 300, чтобы с восьми вечера и до шести утра 70% работ были выполнены. Кстати, для безопасности внедряется еще одно новшество: умные видео­камеры в кабине авто реагируют на зрачки и подают звуковые сигналы, если водитель засыпает или отвлекается на телефон.

Чтобы решить проблему рваного графика и обеспечить сотрудникам круглодичную работу, гендир намерен поднимать вопрос перед вышестоящими инстанциями, которые позволили бы зарабатывать с имеющейся техникой, что называется, на стороне. Пока это запрещено как неуставная деятельность. Но летом 50% техники ТОО простаивает. А ее можно было бы использовать на заказах у частника – строить дороги, возить материал.

– Летом мы около 500–600 машинистов отправляем в отпуск без содержания. Они уезжают работать на юг, и процентов 20 уже не возвращается. Новый водитель, пока привыкнет к технике, два-три раза ее сломает. И потом работать на дорогах Астаны, где никто никому не уступает, очень сложно. Поэтому моя задача как первого руководителя – обеспечить работой летом. Мы вышли из убытков, и теперь нужно стремиться к увеличению прибыли, чтобы люди хорошо зарабатывали, расширялся социальный пакет.

Чисто там, где не сорят

Мы не могли не затронуть такие важные реализуемые в стране инициативы Главы государства, как Год рабочих профессий и «Таза Қазақстан». Их значение для коммунальщиков сложно пере­оценить. Уважение к работникам коммунальных служб и их труду – это признак зрелости общества и важный шаг к формированию экологической культуры.

– Всем известна поговорка «Чис­то не там, где убирают, а там, где не мусорят». Можно выстроить безупречно работающую систему санитарной очистки города, но, если не воспитывать в людях экологическое мышление и ответственность, толку не будет. Если убранные рано утром улицы и дворы каждый вечер вновь заполняются окурками, бутылками и пакетами, проблема не в системе коммунального хозяйства, а в жителях. Поэтому, начиная с самого раннего возраста, необходимо учить детей уважать чужой труд, ответственно относиться к окружающей среде и не сорить, – считает мой собеседник.

Нужно повышать статус рабочих профессий, зарплаты и финансирование в коммунальной сфере, также уверен он. Если коммунальные службы мощные, сотрудники высокооплачиваемые, а значит, квалифицированные, если у них хорошая техника, то любые неполадки быстро устраняются.

– Проработав полтора года в коммунальной сфере, я понял, какой это огромный труд. Ты постоянно на связи в режиме 24⁄7, и в пять утра, и в три ночи могут поднять, и ты со своей службой идешь и устраняешь те или иные моменты. Например, мы с одним блогером провели эксперимент: один километр дороги на Мәңгілік ел не убирали целые сутки. И собрали потом там более шести тысяч окурков, порядка шестисот пластиковых банок и четырехсот упаковок от мороженого! Наша работа невидима, но очень важна, – подытожил Замир Сагинов.