Рационализатор и инженер: Аскар Ермышев внедряет инновации в нефтепереработке

Аскар Ермышев – опытный специалист нефтеперерабатывающей отрасли

Фото: Минэнерго

Аскар Рыспаевич с 1994 года трудится на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Министерство энергетики.

Сегодня он занимает должность начальника производства по глубокой десульфурации нефти и нефтепродуктов. За более чем 30-летний трудовой путь он зарекомендовал себя как высококвалифицированный, ответственный и новаторский руководитель.

Благодаря глубоким знаниям и большому опыту, Аскар Рыспаевич эффективно организует производственные процессы, обеспечивая стабильный рост показателей цеха. Под его руководством стабильно выполняются плановые задания, а в ряде случаев превышают их. Он комплексно контролирует все этапы производства, своевременно устраняя «узкие места», снижая издержки и предотвращая простои.

Аскар Рыспаевич внимательно следит за развитием инновационных технологий в отрасли и активно внедряет новые решения в производство. По его инициативе успешно реализовано более 20 рационализаторских предложений, направленных на повышение энергоэффективности и улучшение экологических показателей. Особая роль им сыграна в запуске установки гидроочистки бензина и дизельного топлива, а также в освоении комплекса по производству ароматических углеводородов.

Системное мышление и управленческий опыт Аскара Рыспаевича обеспечивают стабильную и бесперебойную работу цеха, что напрямую влияет на конкурентоспособность завода. В коллективе он пользуется большим уважением как руководитель, который всегда учитывает мнение коллег и отличается открытостью. Кроме того, он активно занимается наставничеством, помогая молодым специалистам профессионально расти. Таким образом, Ермышев Аскар Рыспаевич – значимая фигура в системе управления производством, вносящая весомый вклад не только в развитие своего предприятия, но и всей нефтегазовой отрасли, а также в экономику Республики Казахстан.

