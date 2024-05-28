Суд ликвидировал 26 благотворительных организаций в Алматы

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы отменена госрегистрация и ликвидирована деятельность 26 благотворительных учреждений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Выявлено, что из 26 учреждений, занимавшихся в Алматы благотворительностью и сферой образования, фактически работали только 11, а 15 – по месту регистрации отсутствовали.

Среди них такие благотворительные организации, как интернат для девочек «Ана аманаты», «Социальный детский дом-интернат АМАНАТ», социальный детский дом-интернат «Алмалы», «Сауран-Исламский Культурный центр» и др.

По данным суда, учреждениями допущены ряд грубых нарушений законодательства, которые напрямую связаны с жизнью и здоровьем детей.

Фактически работа учреждений противоречила их уставным целям. Более того, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без соответствующей лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.

Подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений, причем Духовным управлением мусульман РК меморандум с «Жібек жолы» в одностороннем порядке прекращен.

«В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушивших нормы законодательства, были возбуждены уголовные дела (касательно доведения до самоубийства несовершеннолетней, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы расследуется уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов. 

#суд #Алматы #благотворительные учреждения

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