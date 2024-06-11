26 благотворительных учреждений ликвидировали в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вступило в законную силу решение об удовлетворении иска прокуратуры к Ассоциации благотворительных учреждений «Жібек Жолы» об отмене госрегистрации и ликвидации 26 учреждений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

«В ходе проверок было установлено, что фактически работа учреждений противоречила их уставным целям, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без лицензии. Там существенно нарушались права и свобода детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи. В ходе проверки подтвержден религиозный уклон учреждений. Духовное управление мусульман РК прекратило действие меморандума с «Жібек жолы» в одностороннем порядке», – сообщили в надзорном органе.

Так, в отношении ряда указанных учреждений и их руководства возбуждены уголовные дела, связанные с доведением до самоубийства несовершеннолетнего, неисполнением обязанностей по воспитанию, разжиганием социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружением экстремистской и террористической литературы.

В прокуратуре добавили, что ведется работа по возврату в семьи проживавших в учреждениях детей.

Ранее сообщалось, что департамент полиции Алматы расследовал уголовное дело в отношении действующих под видом детских пансионатов благотворительных учреждений, которые подозреваются в доведении до самоубийства ребенка и иных преступлениях.