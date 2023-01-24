Довели до суицида, избивали, морили голодом – в чудовищных преступлениях подозревают "детские пансионаты" в Алматы

Департамент полиции города Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений , действующих под видом детских пансионатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

«Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие.

Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению», – сообщили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.