27 марта пройдет совместное заседание палат Парламента Парламент 21 марта 2026 г. 8:00 11 Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыва совместного заседания Палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов "В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 27 марта 2026 года в 10.00 часов в городе Астане", - говорится в тексте Распоряжения. #мажилис #Парламент #дата