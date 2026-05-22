Маулен Ашимбаев принял участие в заседании совета МПА СНГ

Выступая на заседании Совета и юбилейном, 60-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, Маулен Ашимбаев отметил, что в год своего 30-летия Парламент Казахстана вступает в новый этап развития. Фундаментом этой масштабной модернизации, по его словам, стало принятие новой Конституции, инициированной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и поддержанной гражданами на республиканском референдуме.

Высокую легитимность реформ и строгое соответствие международным стандартам, как было отмечено, подтвердили зарубежные наблюдатели, в том числе авторитетная миссия МПА СНГ.

«15 марта состоялся республиканский референдум по проекту новой Конституции Казахстана, на котором наши граждане поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о принятии нового Основного закона страны. Референдум и процесс голосования были организованы открыто, прозрачно и в соответствии с международными стандартами. Большое количество международных наблюдателей проводили мониторинг хода голосования. При этом одна из самых представительных была группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Присутствие делегации МПА СНГ в качестве международных наблюдателей на референдуме имело для нас важное значение. Работа миссии дополнительно подчеркнула прозрачность и легитимность состоявшегося голосования, а также способствовала формированию объективной оценки референдума», – подчеркнул Председатель Сената.

Спикер Сената поблагодарил миссию МПА СНГ, в которую вошли 58 депутатов и экспертов, за конструктивный подход и эффективную координацию процесса. Он подчеркнул, что Казахстан считает работу наблюдателей важным вкладом в совершенствование электоральных процессов на пространстве Содружества.

В ходе выступления на 60-ом пленарном заседании Ассамблеи Маулен Ашимбаев отметил, что текущий год имеет особое символическое значение для всего пространства СНГ. В декабре исполняется 35 лет со дня подписания Алматинской декларации – документа, который заложил политико-правовую основу создания Содружества Независимых Государств, определил его базовые принципы и зафиксировал стремление к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству.

«Алматинская декларация стала отправной точкой формирования новой архитектуры сотрудничества на всем евразийском пространстве. Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе в октябре прошлого года, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул: «У нас одна цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей». Особую ценность представляет то, что Содружество продолжает поддерживать и развивать атмосферу доверия и взаимного уважения. В условиях глобальной турбулентности существенно возрастает значение парламентской дипломатии. Важно поддерживать такую динамику сотрудничества и укреплять наше межпарламентское взаимодействие во благо всех наших стран», – сказал он.

Вместе с тем, Спикер Сената отметил важность направлений работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ, подчеркнув, что одним из ключевых является развитие модельного законодательства.

«Хотел бы отметить важное направление нашего взаимодействия – развитие модельного законодательства в сфере защиты прав человека, укрепления института семьи и обеспечения безопасности граждан. По инициативе Сената Парламента Казахстана был разработан проект модельного Закона «О противодействии семейно-бытовому насилию». Важно отметить, что работа над документом велась в тесном взаимодействии с Постоянной комиссией МПА СНГ по правовым вопросам, экспертным сообществом, Парламентами стран Содружества. Хотел бы выразить искреннюю признательность всем участникам этой совместной работы за профессиональный подход, открытость к диалогу и вклад в подготовку столь важного модельного закона, направленного на обеспечение прав человека, безопасности женщин и детей», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Отметим, что в ходе пленарного заседания МПА СНГ Закон о противодействии семейно-бытовому насилию, инициатором которого ранее выступил Казахстан, был принят всеми странами-участницами МПА СНГ.

Кроме того, на полях Ассамблеи Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым. Главной темой обсуждения стали перспективы укрепления межрегиональных связей. Отметив успешный опыт реализации совместных проектов, стороны заявили о готовности дальнейшего наращивания экономического, политического и культурного партнерства между странами.

В ходе встречи Спикера Сената Парламента Казахстана с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой речь шла о необходимости обеспечения активного парламентского сопровождения практической реализации достигнутых Главами двух государств договоренностей. Особое внимание было уделено совместным проектам в сфере здравоохранения, транспортно-логистическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Узбекистана, а также перспективы взаимодействия в рамках многосторонних площадок Маулен Ашимбаев обсудил с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. В частности, была отмечена важность поддержки таких секторов, как водоснабжение, энергетика, экология, сельское хозяйство, цифровизация и продовольственная безопасность.

Также Маулен Ашимбаев провел встречи с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой, Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой и Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизодой.