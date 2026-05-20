Парламент принял поправки в конституционный закон «О выборах»

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Документ разработан с учётом проблемных вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний. Поправки предусматривают урегулирование вопросов сохранения и перехода полномочий избирательных комиссий при преобразовании административно-территориальных единиц.

Также вводится механизм временного приостановления полномочий членов территориальных комиссий на период отпуска по уходу за ребёнком или учебного отпуска с назначением временной замены. Кроме того, регулируется порядок повторного голосования в случае равенства голосов, набранных кандидатами на должность акима. Одновременно упорядочивается процесс выдвижения кандидатов: одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и в акимы, а также выдвигаться кандидатом в акимы сразу по нескольким избирательным округам.

Отдельное внимание уделено вопросам предвыборной агитации на информационных площадках. Кандидат может публиковать агитационные материалы на собственном интернет-ресурсе, а также в аккаунтах на онлайн-платформах. При этом кандидатам и политическим партиям запрещается привлекать финансирование вне избирательных фондов. Дополнена компетенция Центральной и территориальной избирательных комиссий по признанию выборов на отдельных избирательных участках или в административно-территориальных единицах недействительными в случаях, если в ходе голосования, подсчёта голосов либо определения итогов были допущены нарушения норм Конституционного закона.

Помимо этого, теперь в организациях с непрерывным производственным циклом, а также в местах работы вахтовым методом могут создаваться избирательные участки для обеспечения реализации конституционных прав граждан. Также предлагается запретить фото- и (или) видеосъёмку и распространение заполненного бюллетеня в день голосования, поскольку это приравнивается к предвыборной агитации.

Другой блок поправок предложен в реализацию конституционных норм. Речь идёт о вопросах образования Курултая, совершенствования выборного законодательства в связи с переходом к пропорциональной системе, перераспределения полномочий между Президентом и Курултаем по вопросам назначения и освобождения от должности отдельных лиц, проведения всенародного референдума и других направлениях.