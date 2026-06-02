Расширяя профессиональные горизонты

Парламент
Ольга Орлова

Спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил на совместном образовательном курсе Сената Парламента и Национального банка.

Фото: пресс-служба Сената

В Астане стартовал очередной совместный курс Сената Парламента и Национального банка по денежно-кредитной политике. На открытии обучающего семинара с гостевой лекцией для слушателей выступили спикер палаты Маулен Ашимбаев и председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов. На повестке – мировые и внутренние экономические тренды и реформы, а также законодательные задачи для перезагрузки макроэкономики страны.

В этом году рамки образовательного курса расширились до 80 участников, что стало закономерным продолжением системной работы Сената по укреплению аналитического потенциала экс­пертного сообщества страны в рамках таких проектов, как школа аналитики Taldau и Клуб экспертов при Сенате. Благодаря открытому формату в четырехнедельном практикуме, помимо членов Клуба экспертов при Сенате и выпускников Школы аналитики, участвуют и те, кто нацелен на развитие многоформатного подхода к работе, расширение профессиональных горизонтов и углубление своих знаний, включая журналистов, освещающих вопросы монетарной политики.

Эффективность денежно-кредитной политики, которая определяет стабильность бизнеса и социальной сферы Казахстана, по словам Маулена Ашимбаева, зависит от комплексного учета внутренних и внешних факторов. Наряду с мак­роэкономическими показателями внутри страны экспертам важно закладывать в стратегию и внешние вызовы: конфликты, изменение торгово-логистических маршрутов, волатильность на сырьевых и финансовых рынках. В этом ключе проводимый образовательный модуль ориентирован на развитие у участников компетенций, необходимых для глубокого анализа макроэкономических процессов и выработки квалифицированных решений в ответ на рыночные изменения.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам мак­роэкономической устойчивости и эффективности денежно-кредитной политики. Этот образовательный курс поможет его участникам видеть не отдельные цифры, а общую картину экономических процессов, понимать, как формируются инфляционные риски, какие факторы влияют на процент­ные ставки, обменный курс, как взаимосвязаны бюджетная политика, кредитование, инвестиции и экономический рост. В этом году программа дополнилась блоком по использованию искусственного интеллекта в экономической аналитике. Такой формат позволит лучше понять, как формируется база для принятия решений, – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил команду Национального банка за организацию семинара, а также приглашенных лекторов – за уделенное время и готовность на волонтерской основе делиться своими знаниями.

В течение предстоящих четырех недель участники курса изу­чат основы макроэкономики, ее ключевые показатели, экономичес­кие модели, платежный баланс, инфляционное таргетирование, взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политики. Ключевая задача – погружение в процесс принятия решений по денежно-кредитной политике через симуляцию прогнозного раунда для аналитиков различного профиля.

Стоит отметить, численность текущего потока вдвое превысила показатели предыдущего выпуска. В прошлом месяце также завершился обучающий курс по развитию транспортно-логис­тического потенциала, организованный Сенатом Парламента совместно с Отделом транспорта и логистики Администрации Президента. Кроме того, Сенат провел серию семинаров, посвященных применению больших данных и искусственного интеллекта в аналитике. Эти мероприятия прошли при участии Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также других заинтересованных сторон. Данные инициативы нацелены на расширение и углубление аналитических навыков у казах­станских экспертов и профильных специа­лиалистов.

#Парламент #Сенат #Маулен Ашимбаев #спикер

