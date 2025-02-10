27 пьяных водителей задержали в Алматы в минувшие выходные

Происшествия
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В Алматы прошла широкомасштабная операция по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Задержаны 27 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. В отношении них судом были применены административные меры в виде ареста на срок не менее 15 суток и лишения права управления транспортными средствами на срок не менее 7 лет.

Как показывает практика, зачастую по вине таких горе-водителей происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. При остановке и выявлении нетрезвых водителей они, как правило, пытаются обмануть полицейских, заверяя, что уж совсем немного выпили, что это были какие-то лекарства, или оправдываясь, что проехали всего считанные метры. Некоторые пытаются убежать от ответственности в прямом смысле этого слова.

«Но здесь нет никаких оправданий, каждый должен осознавать, что если собирается употреблять что-либо опьяняющее, то о руле нужно забыть — никакого вождения. Это может привести к непоправимым последствиям. Истина гласит: пьяный за рулем — преступник», — резюмировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

За выходные в мегаполисе выявлены 112 нарушений ПДД, в том числе 27 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, один факт управления авто лицами, не имеющими права управления, 16 фактов выезда на полосу встречного движения, 20 фактов нарушения правил маневрирования, 10 фактов создания аварийной ситуации, 20 нарушений правил стоянки, два факта управления ТС без государственных номеров и др.

#Алматы #пьяные водители

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