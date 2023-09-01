286 осужденных помиловали в Узбекистане перед Днем независимости

В частности, 109 человек полностью освободили от отбывания основного наказания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: kazpravda.kz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии празднования Дня независимости республики помиловал 286 человек, отбывающих наказания за совершенные преступления. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Помилованы 286 лиц, отбывающих наказания за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 109 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 116 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, а назначенное в отношении 25 лиц наказание заменено более мягким. В отношении 36 человек сокращены сроки отбывания наказания.

Также, по информации пресс-службы, среди помилованных числится 39 женщин, 22 мужчины старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств и три человека, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

"Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семьям и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятий достойного места в обществе", - добавили в пресс-службе президента.

Ранее Мирзиёев по случаю 30-летия принятия конституции страны подписал указ о помиловании около 400 осужденных.

1 сентября Узбекистан отмечает национальный праздник - День независимости. 31 августа 1991 года Верховный Совет Узбекской ССР принял заявление о государственной независимости Республики Узбекистан.