3 года поощряла себя надбавками к зарплате бухгалтер детсада в Абайской области

В Жарминском районе Абайской области бухгалтер детского сада присвоила более 2,5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Бухгалтер имела доступ к электронной цифровой подписи руководителя детсада, с помощью которой проводятся все финансовые операции, и стала формировать фиктивные электронные счета к оплате.

На протяжении трех лет женщина умышленно перечисляла на свой карточный счет излишние деньги.

Подсудимая полностью признала вину и возместила материальный ущерб.

Суд, основываясь на вещественных доказательствах, признал ее виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы без права занимать должности на государственной службе.

По части 1 статьи 74 Уголовного кодекса РК исполнение наказания отсрочено на 5 лет, так как осужденная имеет трех детей, не достигших 14 лет.