Казахстан представит свою позицию по защите прав детей в Женеве

Предстоящий диалог будет посвящен выполнению Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка

Фото: Минпросвещения

Министр просвещения РК Жулдыз Сүлейменова встретилась с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Стороны обсудили предстоящее рассмотрение объединенных пятого и шестого периодических докладов Казахстана о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка, передает Kazpravda.kz.

В центре внимания была подготовка к диалогу с Комитетом ООН по правам ребенка. Представители УВКПЧ ООН рассказали об особенностях рассмотрения национального доклада и дали практические рекомендации по представлению информации и работе казахстанской делегации на заседании.

«Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам защиты прав детей и практическим кейсам, которые могут быть затронуты членами Комитета ООН по правам ребенка», - сообщили в Министерстве просвещения РК.

Стороны также обсудили, как представить позицию Казахстана и подготовить содержательные ответы на возможные вопросы членов Комитета.

Встреча позволила согласовать подходы по ключевым темам предстоящего диалога и дополнительно проработать позиции государственной делегации.