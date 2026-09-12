Персональный подход

Общество
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Систему соцподдержки намерены сделать максимально адресной

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На первый план выходит не сам факт принадлежности человека к той или иной социальной категории, а оценка того, насколько конкретная семья действительно нуждается в помощи государства. Главная задача – точнее распределять имеющиеся ресурсы, чтобы поддержка в первую очередь доходила до тех, кто находится в более сложной жизненной ситуации.

Наверняка многие казахстанцы уже слышали, что с 1 января 2027 года изменится порядок наз­начения отдельных мер социальной поддержки, и коснется это в первую очередь семей, относящихся к категориям А и В. Эти термины привлекли внимание общественности после слов заместителя Премьер-минист­ра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, который летом отвечал на вопросы журналистов. Тогда он пояснил, что социальная помощь должна направляться туда, где она действительно необходима. Речь идет не о прекращении выплат, а о более точной настройке системы и тщательной оценке нуждаемости получателей, а категории А и В – это наиболее обеспеченные люди. По словам Серика Жумангарина, высвобож­денные средства планируют перераспределять на развитие образования, науки, здравоохранения, спорта, туризма и культуры.

При этом само разделение казахстанских семей по уровню благосостояния появилось далеко не сегодня. Методика определения социального благополучия семьи действует в стране с 2023 года, а в 2026-м в нее внесли изменения, которые позволяют еще более детально оценивать положение домохозяйств. Сог­ласно этому документу каждой семье по специальной формуле начисляется определенное количество баллов, после чего ее относят к одной из пяти категорий – A, B, C, D или E. Категория А соответствует благополучному уровню – это 1 800 баллов и выше. На противоположном конце шкалы находится категория Е – экстренный уровень, куда относятся семьи с показателем минус 459 баллов и ниже. Между ними располагаются B, C и D.

При этом оценка строится не только на размере дохода. Методика учитывает множество факторов: занятость, жилье, транспорт и другое имущество, кредитные обязательства, состав семьи, состояние здо­ровья и даже место проживания. Поэтому наличие, например, квартиры и одного автомобиля само по себе вовсе не означает, что семью автоматически отнесут к обеспеченным. За один легковой автомобиль баллы вообще не начисляются, тогда как две машины в семье дают плюс 50 баллов.

В то же время обстоятельства, которые увеличивают финансовую нагрузку, итоговый показатель снижают. Один несовершеннолетний ребенок – минус 50 баллов. Наличие действую­щего кредита – также минус 50. Если у одного из совершеннолетних членов семьи имеется просроченная более чем на 90 дней задолженность, показатель снижается уже на 250 баллов. То есть итоговая категория складывается не из одного формального признака, а из целого комплекса сведений.

Для более объективного определения уровня благосостояния с 2027 года будут учитывать данные всех совершеннолетних членов семьи. Получателю социальной выплаты с высоким уровнем дохода планируют направлять SMS-уведомление с просьбой дать согласие на обработку персональных данных, в том числе сведений о других совершеннолетних членах семьи. Это позволит получить более полную картину материального положения домохозяйства и определить его право на господдержку.

Кроме того, предусматривается возможность добровольно отказаться от отдельных мер социальной поддержки. Получателю с высоким уровнем дохода также будет направлено соответствующее SMS. Если человек считает, что в его нынешнем положении государственная помощь нужнее другой семье, он сможет отказаться от выплаты самостоятельно.

Причем курс на более адрес­ное распределение помощи сегодня прослеживается сразу в нескольких направлениях. Еще один проект касается дополнительных мер поддержки, которые финансируются уже из местных бюджетов. В Карагандинской области и Шымкенте в пилотном режиме тестировалась скоринговая модель распределения господдержки через Единую цифровую платформу. Она применялась при решении вопросов о бесплатном питании, предоставлении мест в общежитиях, санаторно-курортном лечении, жилищной помощи и других дополнительных региональных мерах.

Эта модель основывается на 23 социально-демографических и экономических критериях. Семьи, претендующие на поддержку, распределяются уже по шести категориям – от крайней нуждаемости, когда не хватает средств даже на питание, до высокого уровня благосостояния, при котором материальные затруднения отсутствуют.

Решение о назначении помощи принимается автоматически на основании данных, собранных в том числе через Цифровую карту семьи. В расчет также берутся доходы, имущество, транспорт, кредитные обязательства, состоя­ние здоровья, инвалидность, уровень образования, иждивенческая нагрузка и другие показатели.

К примеру, к шестой, наиболее обеспеченной категории могут быть отнесены домохозяйства, имеющие два и более объекта жилья, два и более транспортных средства, зарегистрированное юридическое лицо и доход свыше четырех прожиточных минимумов (а это более 200 тыс. тенге) на одного члена семьи.

При этом в Министерстве труда отдельно подчеркивали: эта скоринговая модель не влияет на гарантированные социальные выплаты из республиканского бюджета. Речь идет именно о дополнительных мерах, которые финансируются из местных бюджетов.

По сути, все эти изменения объединяет один принцип: помощь государства должна распределяться не просто по формальному признаку, а с учетом реального положения конкретной семьи и в первую очередь направляться тем, кому она действительно необходима.

#помощь #АСП #госсподдержка

Популярное

Все
Законопроекты приняты в работу
Крепкая опора на всю жизнь
Подготовка к сезону завершается
Выросла морковь среди хлебов
Просим на выход!
Время белых полей
Персональный подход
Работать непросто, но мы справимся
На основе человекоцентричного подхода
Гарант равенства, основа единства
Без экивоков
Цифровые километры
Счастье по наследству
Ставка на трудолюбие, ответственность и патриотизм
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Не смолкают струны дружбы
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Учитель нации и хранитель слова
День работников нефтегазового комплекса
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане
Спортзал построили всем миром
Концерт Энрике Иглесиаса в Алматы: что нужно знать зрителям
На пике уборочной страды
Казахстан намерен нарастить поставки сельхозпродукции в Китай
Вице-Президент РК Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Токаев произвел назначения в Аппарате Совета Безопасности
Легендарная опера «Абай» открыла новый сезон «Астана Опера»
Токаев передал пожелания участникам Всемирных игр кочевников из Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Крепкая опора на всю жизнь
Тепло у домашнего очага
СМИ и блогеры могут принять участие в конкурсе «Адал еңбек»…
Шанс на новую жизнь: как в Астане помогают бездомным с доку…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]