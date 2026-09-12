Персональный подход

На первый план выходит не сам факт принадлежности человека к той или иной социальной категории, а оценка того, насколько конкретная семья действительно нуждается в помощи государства. Главная задача – точнее распределять имеющиеся ресурсы, чтобы поддержка в первую очередь доходила до тех, кто находится в более сложной жизненной ситуации.

Наверняка многие казахстанцы уже слышали, что с 1 января 2027 года изменится порядок наз­начения отдельных мер социальной поддержки, и коснется это в первую очередь семей, относящихся к категориям А и В. Эти термины привлекли внимание общественности после слов заместителя Премьер-минист­ра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, который летом отвечал на вопросы журналистов. Тогда он пояснил, что социальная помощь должна направляться туда, где она действительно необходима. Речь идет не о прекращении выплат, а о более точной настройке системы и тщательной оценке нуждаемости получателей, а категории А и В – это наиболее обеспеченные люди. По словам Серика Жумангарина, высвобож­денные средства планируют перераспределять на развитие образования, науки, здравоохранения, спорта, туризма и культуры.

При этом само разделение казахстанских семей по уровню благосостояния появилось далеко не сегодня. Методика определения социального благополучия семьи действует в стране с 2023 года, а в 2026-м в нее внесли изменения, которые позволяют еще более детально оценивать положение домохозяйств. Сог­ласно этому документу каждой семье по специальной формуле начисляется определенное количество баллов, после чего ее относят к одной из пяти категорий – A, B, C, D или E. Категория А соответствует благополучному уровню – это 1 800 баллов и выше. На противоположном конце шкалы находится категория Е – экстренный уровень, куда относятся семьи с показателем минус 459 баллов и ниже. Между ними располагаются B, C и D.

При этом оценка строится не только на размере дохода. Методика учитывает множество факторов: занятость, жилье, транспорт и другое имущество, кредитные обязательства, состав семьи, состояние здо­ровья и даже место проживания. Поэтому наличие, например, квартиры и одного автомобиля само по себе вовсе не означает, что семью автоматически отнесут к обеспеченным. За один легковой автомобиль баллы вообще не начисляются, тогда как две машины в семье дают плюс 50 баллов.

В то же время обстоятельства, которые увеличивают финансовую нагрузку, итоговый показатель снижают. Один несовершеннолетний ребенок – минус 50 баллов. Наличие действую­щего кредита – также минус 50. Если у одного из совершеннолетних членов семьи имеется просроченная более чем на 90 дней задолженность, показатель снижается уже на 250 баллов. То есть итоговая категория складывается не из одного формального признака, а из целого комплекса сведений.

Для более объективного определения уровня благосостояния с 2027 года будут учитывать данные всех совершеннолетних членов семьи. Получателю социальной выплаты с высоким уровнем дохода планируют направлять SMS-уведомление с просьбой дать согласие на обработку персональных данных, в том числе сведений о других совершеннолетних членах семьи. Это позволит получить более полную картину материального положения домохозяйства и определить его право на господдержку.

Кроме того, предусматривается возможность добровольно отказаться от отдельных мер социальной поддержки. Получателю с высоким уровнем дохода также будет направлено соответствующее SMS. Если человек считает, что в его нынешнем положении государственная помощь нужнее другой семье, он сможет отказаться от выплаты самостоятельно.

Причем курс на более адрес­ное распределение помощи сегодня прослеживается сразу в нескольких направлениях. Еще один проект касается дополнительных мер поддержки, которые финансируются уже из местных бюджетов. В Карагандинской области и Шымкенте в пилотном режиме тестировалась скоринговая модель распределения господдержки через Единую цифровую платформу. Она применялась при решении вопросов о бесплатном питании, предоставлении мест в общежитиях, санаторно-курортном лечении, жилищной помощи и других дополнительных региональных мерах.

Эта модель основывается на 23 социально-демографических и экономических критериях. Семьи, претендующие на поддержку, распределяются уже по шести категориям – от крайней нуждаемости, когда не хватает средств даже на питание, до высокого уровня благосостояния, при котором материальные затруднения отсутствуют.

Решение о назначении помощи принимается автоматически на основании данных, собранных в том числе через Цифровую карту семьи. В расчет также берутся доходы, имущество, транспорт, кредитные обязательства, состоя­ние здоровья, инвалидность, уровень образования, иждивенческая нагрузка и другие показатели.

К примеру, к шестой, наиболее обеспеченной категории могут быть отнесены домохозяйства, имеющие два и более объекта жилья, два и более транспортных средства, зарегистрированное юридическое лицо и доход свыше четырех прожиточных минимумов (а это более 200 тыс. тенге) на одного члена семьи.

При этом в Министерстве труда отдельно подчеркивали: эта скоринговая модель не влияет на гарантированные социальные выплаты из республиканского бюджета. Речь идет именно о дополнительных мерах, которые финансируются из местных бюджетов.

По сути, все эти изменения объединяет один принцип: помощь государства должна распределяться не просто по формальному признаку, а с учетом реального положения конкретной семьи и в первую очередь направляться тем, кому она действительно необходима.