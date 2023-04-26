3 варианта устранения дефицита воды в Астане предложили в Минэкологии

Специалисты рассматривают несколько вариантов устранения дефицита воды в городе Астане. Об этом на заседании в Сенате Парламента РК сообщил председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Нурлан Алдамжаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Нурлан Алдамжаров признал, что вопрос обеспечения Астаны питьевым и техническим водоснабжением сейчас стоит остро.

«Мы рассматриваем несколько вариантов. Первое – это безальтернативный источник – астанинское водохранилище. Как вы знаете, на сегодня его наполняемость составляет всего 334 млн куб. Ожидаемый приток был около 160 млн, но, к сожалению, пришло всего около 50 млн. В связи с этим сейчас единственный источник, через который есть возможность сбросить воду на канал Нура-Есиль, это канал имени Каныша Сатпаева. Там есть насосные станции, такая возможность есть. Сейчас этот вопрос прорабатываем», – пояснил глава комитета.

Второй вариант, по словам Алдамжарова, рассматривается на перспективу.

«Сейчас прорабатываем вопрос Нуринского месторождения, там было разработано технико-экономическое обоснование. Запасы составляют 48 тысяч в сутки. Этого, к сожалению, для всей Астаны не хватит, но мы его рассматриваем как аварийный резервный источник.

И третье – по строительству хранилища Бузулук. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, она завершится в конце этого года. Там объем 800 млн кубов, но расстояние от этого водохранилища до Астаны будет около 300 км. Если будем в обратную сторону до Астаны тянуть, то этот водовод будет стоить, возможно, полтриллиона тенге, даже больше может уйти. Но эти вопросы тоже с повестки не снимаем. Но сейчас в краткосрочном периоде решить – это мы рассматриваем через канал имени Каныша Сатпаева», – сказал глава Комитета по водным ресурсам.